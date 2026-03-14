Viața bate câmpii: A numărat cu voce tare timp de 70 de zile pentru a fi în Cartea Recordurilor

de Redacția Jurnalul    |    14 Mar 2026   •   18:00
Sursa foto: O tânără din Nigeria a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat cu voce tare până la 1.070.000 în 70 de zile.

O tânără din Nigeria a intrat în Cartea Recordurilor Guinness, după ce a numărat cu voce tare până la 1.070.000 în 70 de zile. Favour Ogechi Ani a transmis live pe YouTube întreaga tentativă de record, numărând aproximativ 14 ore pe zi.

Rutina ei zilnică era simplă, dar epuizantă. Trezire, rugăciune, mic dejun, șapte ore de numărat, prânz, apoi numărat până la culcare. Aceeași rutină, 70 de zile la rând, pentru un loc în Cartea Recordurilor.

Deținătorul recordului anterior numărase doar până la un milion. Favour a depășit această cifră cu 70.000 de numere, stabilind un nou record mondial la numărat cu voce tare. „Sincer, a fost greu, dar pasiunea mea pentru numărat m-a ținut în priză", a spus ea. O echipă de susținători a ajutat-o să treacă peste momentele dificile.

Transmisia live a jucat un rol esențial în reușita recordului Guinness. Mii de oameni au urmărit și încurajat-o în timp real. „M-a motivat să știu că oamenii mă urmăreau și mă încurajau", a declarat Favour. „A fost suprarealist".

Ziua cu numărul 70 a fost cea mai emoționantă. „Pronunțarea ultimului număr a fost un amestec de ușurare și bucurie în același timp", și-a amintit ea. Favour nu s-a gândit niciodată să renunțe. „Determinarea mea de a duce la bun sfârșit acest proiect a fost o misiune fără întoarcere", a spus ea.

Numărul 1.070.000 va rămâne pentru totdeauna legat de numele ei.

 

(sursa: Mediafax)

