Proiect civil și militar: Începe licitația pentru lotul trei din drumul expres strategic spre Ucraina, Suceava – Siret, finanțat prin Programul European SAFE

„Lansăm licitația pentru „capătul de nord” al Drumului Expres spre Ucraina! Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) al drumului expres Suceava-Siret va avea un rol dual: civil și militar”, a scris pe Facebook de Cristian Pistol, director general al CNAIR, acesta urmând să fie finanțat prin Programul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei). El a anunțat că după ce va fi validată documentația, va fi publicat anunțul de participare, care va stabili și data limită pentru depunerea ofertelor.

Construcția acestui lot prevede:

– construirea a 12,65 km de drum expres nou în România,

– modernizarea a 1,45 km din DN2 (până în punctul de trecere a frontierei),

– modernizarea a 15 km din drumul național M19 (pe teritoriul Ucrainei).

Extinderea beneficiilor către statul vecin a fost condiția decisivă pentru a obține această finanțare europeană prin SAFE (Regulamentul UE 2025/1106).

Pe noul sector de drum expres vom construi inclusiv:

– un pod de aproape un km (967 metri) peste râul Siret,

– două noduri rutiere majore: Siret Sud și Siret Nord,

– un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC).

Licitația pentru Lotul 1 Suceava – Dărmărești și Lotul 2 Dărmărești – Bălcăuți a fost lansată pe 31 decembrie 2025 și are o valoarea este între 2,3 miliarde de lei, fără TVA.

Lotul 2 are valoarea totală estimată între 1,88 miliarde de lei, fără TVA.

Ofertele pot fi depuse până pe 23 ianuarie 2026.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹