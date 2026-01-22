Drum Expres Suceava-Siret: Licitație completă lansată! Promisiune îndeplinită pentru 55,7 km vitali nordului României

Licitație Lot 3 Bălcăuți-Siret: Drum expres 55 km România-Ucraina, finanțare UE SAFE

Autoritățile au finalizat azi ultimul pas procedural pentru licitația integrală a Drumului Expres Suceava-Siret, un proiect cheie de 55,7 km esențial pentru dezvoltarea nordului României și securitatea europeană. Anunțul de participare pentru Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) tocmai a fost publicat, cu termen limită pentru oferte pe 12 februarie 2026.

„Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație! Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană.”, a precizat Crisitan Pistol, directorul general CNAIR.

Detalii Lotul 3: Proiect transfrontalier unic

Construcție 12,65 km drum expres nou.

Modernizare 1,45 km din DN2.

Premieră absolută: Modernizare 15 km din drumul național M19 din Ucraina.

Valoare estimată: 1,55 miliarde lei (fără TVA). Durata: 12 luni proiectare + 30 luni execuție. Finanțare prin Instrumentul SAFE (UE 2025/1106), cu dublu rol civil-militar.

Stadiu Loturi 1 și 2: Oferte aproape de depunere

Lot 1 (Suceava – Dărmănești) : 18,6 km, 2,30 miliarde lei, termen 30 ianuarie 2026.

Lot 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km, 1,88 miliarde lei, tot 30 ianuarie 2026.