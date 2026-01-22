Drum Expres Suceava-Siret: Licitație completă lansată! Promisiune îndeplinită pentru 55,7 km vitali nordului României

x close
de Vali Deaconescu    |    22 Ian 2026   •   21:45
Descoperă licitația completă Drum Expres Suceava-Siret (55,7 km, 5,73 mld lei). Lot 3: 12,65 km noi + M19 Ucraina. Termene: 30 ian (Lot 1-2), 12 feb (Lot 3). Finanțat UE SAFE pentru securitate europeană.

Licitație Lot 3 Bălcăuți-Siret: Drum expres 55 km România-Ucraina, finanțare UE SAFE

Autoritățile au finalizat azi ultimul pas procedural pentru licitația integrală a Drumului Expres Suceava-Siret, un proiect cheie de 55,7 km esențial pentru dezvoltarea nordului României și securitatea europeană. Anunțul de participare pentru Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) tocmai a fost publicat, cu termen limită pentru oferte pe 12 februarie 2026.

„Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!

Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană.”, a precizat Crisitan Pistol, directorul general CNAIR.

Detalii Lotul 3: Proiect transfrontalier unic

  • Construcție 12,65 km drum expres nou.

  • Modernizare 1,45 km din DN2.

  • Premieră absolută: Modernizare 15 km din drumul național M19 din Ucraina.

Valoare estimată: 1,55 miliarde lei (fără TVA). Durata: 12 luni proiectare + 30 luni execuție. Finanțare prin Instrumentul SAFE (UE 2025/1106), cu dublu rol civil-militar.

Stadiu Loturi 1 și 2: Oferte aproape de depunere

  • Lot 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km, 2,30 miliarde lei, termen 30 ianuarie 2026.

  • Lot 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km, 1,88 miliarde lei, tot 30 ianuarie 2026.

„O miză care depășește asfaltul:

Întregul proiect, cu o valoare totală de 5,73 miliarde lei, are un rol dual (civil și militar).

Este finanțat prin Instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), în conformitate cu noul Regulament (UE) 2025/1106.

România nu construiește doar drumuri; construim un coridor de stabilitate și consolidăm industria europeană de apărare. Prin acest proiect, Suceava și Siret devin puncte cheie pe harta strategică a continentului.

Mergem înainte cu proiectele strategice pentru România și pentru Uniunea Europeană!”, a explicat Cristian Pistol, director general CNAIR.

Subiecte în articol: cooperarea transfrontalieră drum expres suceava-siret
