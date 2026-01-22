Drum Expres Suceava-Siret: Licitație completă lansată! Promisiune îndeplinită pentru 55,7 km vitali nordului României

Licitație Lot 3 Bălcăuți-Siret: Drum expres 55 km România-Ucraina, finanțare UE SAFE
Autoritățile au finalizat azi ultimul pas procedural pentru licitația integrală a Drumului Expres Suceava-Siret, un proiect cheie de 55,7 km esențial pentru dezvoltarea nordului României și securitatea europeană. Anunțul de participare pentru Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) tocmai a fost publicat, cu termen limită pentru oferte pe 12 februarie 2026.
„Întregul Drum Expres Suceava-Siret este acum în licitație!
Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană.”, a precizat Crisitan Pistol, directorul general CNAIR.
Detalii Lotul 3: Proiect transfrontalier unic
-
Construcție 12,65 km drum expres nou.
-
Modernizare 1,45 km din DN2.
-
Premieră absolută: Modernizare 15 km din drumul național M19 din Ucraina.
Valoare estimată: 1,55 miliarde lei (fără TVA). Durata: 12 luni proiectare + 30 luni execuție. Finanțare prin Instrumentul SAFE (UE 2025/1106), cu dublu rol civil-militar.
Stadiu Loturi 1 și 2: Oferte aproape de depunere
-
Lot 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km, 2,30 miliarde lei, termen 30 ianuarie 2026.
-
Lot 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km, 1,88 miliarde lei, tot 30 ianuarie 2026.
„O miză care depășește asfaltul:
Întregul proiect, cu o valoare totală de 5,73 miliarde lei, are un rol dual (civil și militar).
Este finanțat prin Instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), în conformitate cu noul Regulament (UE) 2025/1106.
România nu construiește doar drumuri; construim un coridor de stabilitate și consolidăm industria europeană de apărare. Prin acest proiect, Suceava și Siret devin puncte cheie pe harta strategică a continentului.
Mergem înainte cu proiectele strategice pentru România și pentru Uniunea Europeană!”, a explicat Cristian Pistol, director general CNAIR.