Dublă creștere a facturilor la energie. Cum îi va afecta pe consumatori

Doi bărbați au rămași agățați pe o stâncă, la sute de metri înălțime, o noapte întreagă. Cum au fost savați, până la urmă
Românii trebuie să suporte o dublă creștere la facturile de energie din luna august 2025.
Pe lângă oprirea plafonării prețurilor la electricitate , de la 1 iulie 2025, în luna august a intrat în vigoare și majorarea TVA, de la 19 la 21%.
Astfel că facturile vor conține noile prețuri, mai mari, și TVA-ul majorat.
Prin urmare, consumatorii trebuie să se aștepte la costuri semnificativ mai mari pentru facturile emise din luna august 2025.
