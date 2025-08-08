x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Dublă creștere a facturilor la energie. Cum îi va afecta pe consumatori

Dublă creștere a facturilor la energie. Cum îi va afecta pe consumatori

de Redacția Jurnalul    |    08 Aug 2025   •   20:30
Dublă creștere a facturilor la energie. Cum îi va afecta pe consumatori
Sursa foto: Hepta

Românii trebuie să suporte  o dublă creștere la facturile de energie din luna august 2025. 

Românii trebuie să suporte  o dublă creștere la facturile de energie din luna august 2025.

Pe lângă oprirea plafonării prețurilor la electricitate , de la 1 iulie 2025, în luna august a intrat în vigoare și majorarea TVA, de la 19 la 21%. 

Astfel că facturile vor conține noile prețuri, mai mari, și TVA-ul majorat. 

Prin urmare, consumatorii trebuie să se aștepte la costuri semnificativ mai mari pentru facturile emise din luna august 2025. 

 

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: facturi energie scumpiri
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri