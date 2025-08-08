Dublă creștere a facturilor la energie. Cum îi va afecta pe consumatori

Românii trebuie să suporte o dublă creștere la facturile de energie din luna august 2025.

Pe lângă oprirea plafonării prețurilor la electricitate , de la 1 iulie 2025, în luna august a intrat în vigoare și majorarea TVA, de la 19 la 21%.

Astfel că facturile vor conține noile prețuri, mai mari, și TVA-ul majorat.

Prin urmare, consumatorii trebuie să se aștepte la costuri semnificativ mai mari pentru facturile emise din luna august 2025.