Economia mondială, în pericol: 6 crize bat la ușă. Dumitru Chisăliță: Blocarea Ormuz poate închide fabrici

Potrivit analizei, impactul real nu începe la pompă sau în supermarketuri, ci în zonele invizibile ale economiei – în petrochimie, în semifabricate și în lanțurile industriale fără de care producția globală nu poate funcționa.

Criza începe în industrie, nu la raft

Economia modernă nu funcționează pe produse finale, ci pe fluxuri continue de materiale intermediare. Petrolul este doar primul element dintr-un lanț complex. Din el derivă petrochimia, iar din aceasta provin materiale esențiale pentru aproape toate industriile: ambalaje, textile, adezivi, construcții.

Blocarea Strâmtorii Ormuz întrerupe nu doar transportul de petrol, ci întregul „sistem circulator” al industriei globale. Primele afectate nu sunt magazinele, ci liniile de producție.

Clasificarea vulnerabilității globale

Analiza detaliază clar care sunt materialele cele mai expuse și nivelul deficitului estimat la nivel mondial:

Vulnerabilitate ridicată (peste 20% din cererea globală afectată)

Metanol – deficit estimat: 20–25%

Polietilenă – deficit estimat: 20–30%

Bitum – deficit estimat: 25–35%

Sulf – deficit estimat: 20–30%

Aceste materiale sunt considerate critice deoarece nu au substituții rapide și sunt esențiale în lanțuri industriale largi.

Vulnerabilitate medie (10–20%)

Etilenă – 10–15%

Polimeri generali – 15–25%

PVC – 10–15%

Aluminiu – 10–15%

Acizi industriali – 10–20%

Vulnerabilitate logistică (sub 10–15%)

Fier, oțel, cupru – 5–10%

În cazul acestora, problema nu este lipsa globală, ci întârzierile și sincronizarea livrărilor.

Produsele afectate direct

Blocajul nu afectează doar materiile prime, ci și o gamă largă de produse finale:

Metanol → adezivi, rășini pentru PAL/MDF, mobilier, vopsele, solvenți, textile

Polietilenă → ambalaje alimentare, pungi, flacoane, recipiente, produse de uz casnic

Bitum → asfalt, drumuri, autostrăzi, acoperișuri, lucrări de infrastructură

Sulf → îngrășăminte, baterii, tratarea apei, procese industriale

PVC → țevi, cabluri, profile de construcții, produse medicale

Aluminiu → doze, ambalaje, componente auto, construcții

Acizi industriali → detergenți, cosmetice, medicamente, baterii

Metale (fier, oțel, cupru) → construcții, utilaje, echipamente electrice

Un punct critic major este polietilena: fără ea, produsele nu mai pot fi ambalate, ceea ce blochează complet distribuția.

Cele 6 crize care pot urma

Dacă blocajul persistă, economia globală poate intra într-o succesiune de crize:

Criza energiei – creșterea prețurilor și reducerea producției Criza industrială – lipsa materiilor prime oprește fabricile Criza ambalajelor – produsele nu mai pot fi distribuite Criza alimentară – afectată de costuri și logistică Criza din construcții și industria auto – blocaje în producție Criza medicală și tehnologică – afectarea echipamentelor și materialelor

Momentul de cotitură este criza ambalajelor: bunurile există, dar nu pot fi vândute.

Cronologia unei crize globale

Analiza arată o evoluție în etape:

0–2 luni: creșteri de prețuri

2–4 luni: blocaje industriale

4+ luni: penurii locale

6 luni: criză sistemică

Problema se mută treptat de la costuri la producție și apoi la disponibilitatea produselor.

Această progresie arată clar cum se mută problema, de la cost la producție, apoi la disponibilitate și, în final, la stabilitate economică.

Această progresie arată clar cum se mută problema, de la cost la producție, apoi la disponibilitate și, în final, la stabilitate economică.

Blocarea Strâmtorii Ormuz nu este doar un risc energetic. Este un test de reziliență pentru întregul sistem industrial global. Cele mai periculoase produse nu sunt cele vizibile, ci cele fundamentale: metanolul, polietilena, sulful, bitumul.

Criza nu începe cu rafturi goale. Începe cu fabrici care nu mai pot produce normal. Continuă cu ambalaje care lipsesc. Și abia apoi ajunge la consumator.

Adevărata problemă nu este că prețurile cresc. Adevărata problemă este că economia își pierde continuitatea. În momentul în care fluxurile devin intermitente, sistemul nu mai funcționează eficient, ci fragil.

Iar într-o economie globală interconectată, fragilitatea este începutul unei crize reale.

Cum vor influența aceste crize România

Blocarea Strâmtorii Ormuz este genul de eveniment pe car publicul îl înțelege greșit încă din prima zi. Reflexul este simplu - petrolul se scumpește, benzina crește, urmează inflația. Dar această interpretare este superficială. Adevărata criză nu începe la pompă și nici la raft. Începe mult mai devreme, în locuri invizibile pentru consumator: în petrochimie, în semifabricate, în acele verigi industriale fără de care economia modernă nu poate funcționa.

Problema reală nu este că energia devine mai scumpă. Problema este că încep să dispară sau să se raționalizeze materialele de bază: metanol, polietilenă, sulf, bitum. Acestea nu sunt produse „spectaculoase”, nu apar în coșul zilnic, dar ele susțin aproape tot ceea ce ajunge acolo. Fără metanol nu ai rășini și adezivi. Fără polietilenă nu ai ambalaje. Fără sulf nu ai îngrășăminte și procese industriale esențiale. Fără bitum nu ai infrastructură.

De aici începe efectul în lanț. Fabricile sunt primele care simt șocul, nu supermarketurile. Producătorii reduc outputul, selectează clienții, amână livrările. Apoi apare o problemă care pare banală, dar este devastatoare: lipsa ambalajelor. Poți produce băuturi, alimente sau produse chimice, dar fără recipientele potrivite nu le poți vinde. Economia modernă nu funcționează fără ambalaj — nu este un detaliu, este o condiție de piață.

Pentru România, impactul nu vine direct din Golf, ci prin Europa. Suntem integrați în lanțuri industriale care depind de Germania, Italia sau Europa Centrală. Când acele economii încetinesc, comenzile scad și aici. Industria auto, materialele de construcții, producția de mobilă sau ambalaje vor resimți primele presiunea. Nu prin colaps brusc, ci prin întârzieri, costuri mai mari și, în final, reducere de producție.

Asta schimbă și modul în care românii vor percepe criza. Nu vom vedea rafturi goale din prima. Vom vedea mai întâi prețuri mai mari, apoi produse mai puține, apoi livrări întârziate. Abia în etapele ulterioare pot apărea lipsuri punctuale — nu generale, ci selective, exact acolo unde lanțurile sunt cele mai fragile.

Există și o capcană de interpretare, tendința de a evalua criza doar prin prisma consumului. Dar economia nu este un supermarket, ci un sistem de producție. Dacă producția începe să funcționeze intermitent, efectele nu sunt doar economice, ci sociale și politice. Construcțiile se blochează, industria auto încetinește, proiectele publice întârzie, iar costurile se acumulează în toată economia.

În acest context, întrebarea nu este dacă unele produse vor deveni mai scumpe. Este inevitabil. Întrebarea reală este cât de mult se degradează capacitatea economiei de a produce și de a livra. Iar aici riscul este mult mai serios decât pare la prima vedere.

„Criza nu începe cu rafturi goale. Începe cu fabrici care nu mai pot produce normal”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Într-o economie dependentă de fluxuri rapide și continue, cea mai mare vulnerabilitate nu este creșterea prețurilor, ci pierderea continuității. Iar atunci când fluxurile devin instabile, întreaga economie devine fragilă.