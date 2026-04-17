Avertisment dur: „Ne poate fi mai rău tuturor!” Ce urmează pentru economia României

Economia României după șocul fiscal: avertismentul care dă fiori – „Ai grijă ce-ți dorești”

După aproape un an de ajustări dure, economia României începe să arate primele semne de stabilizare. Însă dezbaterea publică rămâne tensionată, iar riscurile nu au dispărut. Consultantul financiar Cristi Tudorescu explică de ce șocul economic era inevitabil și de ce schimbarea direcției acum ar putea agrava situația.

Un an de corecții economice și măsuri dureroase

„Economics: Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Un an din care fiecare a înțeles ce a vrut.” Aceasta este concluzia directă a consultantului financiar Cristi Tudorescu, care descrie ultimele luni drept o perioadă inevitabilă de ajustări.

După zece luni de intervenții economice, statul încearcă să repare dezechilibrele acumulate anterior. Deficitul bugetar a început să fie ținut sub control și s-a redus semnificativ la începutul lui 2026. Estimările arată că acesta ar putea coborî spre 6% din PIB până la finalul anului, după ce depășise 9% cu doar un an înainte.

Șocul economic: inevitabil și deja consumat

Tudorescu subliniază că efectele negative resimțite acum nu sunt surprinzătoare. „Pasul de corecție bugetară este foarte mare”, explică el, adăugând că urgența din vara lui 2025 a impus măsuri drastice.

Scăderea consumului cu aproximativ 6% în primele luni din 2026 reflectă impactul întârziat al majorărilor de taxe. În paralel, inflația a ajuns aproape de 10% în ultimele 12 luni, însă o parte importantă din această creștere vine din factori punctuali: majorarea TVA, accizele și liberalizarea prețurilor la energie.

„Acel șoc inflaționist s-a produs acum 9 sau 10 luni, nu a fost unul recent”, punctează consultantul.

Recesiune sau ajustare necesară?

Datele preliminare indică o posibilă scădere economică de aproximativ 2% în primul trimestru din 2026, ceea ce ar putea însemna intrarea în recesiune. Totuși, Tudorescu consideră că acest lucru face parte dintr-un proces normal de corecție.

De aici, opiniile sunt împărțite. Există cei care cred că majorările de taxe erau inevitabile, în lipsa unor reduceri reale de cheltuieli. Alții susțin contrariul, mizând pe ideea unor tăieri drastice în sectorul public, pe care analistul le consideră nerealiste în actualul context politic.

Așteptări nerealiste și tentația revenirii la „vechile obiceiuri”

O altă categorie, spune Tudorescu, este cea care își dorește renunțarea rapidă la austeritate și revenirea la creșteri de salarii și pensii. „Lăsați asta cu productivitatea din economie și cu eficiența”, descrie el ironic această mentalitate.

În același timp, presiunile pentru menținerea subvențiilor sau acordarea de beneficii suplimentare continuă, deși acestea ar putea destabiliza din nou bugetul.

Privirea în trecut vs. realitatea prezentă

Consultantul atrage atenția că percepția publică este adesea întârziată față de realitate. Deși inflația este încă ridicată, efectele maxime au fost deja resimțite anul trecut. În lunile următoare, aceasta ar putea scădea semnificativ.

Consumul, de asemenea, pare să se stabilizeze la un nivel mai redus, după scăderile din finalul lui 2025 și începutul lui 2026.

Risc major: schimbarea direcției economice

„Revenind la titlul de mai sus, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple”, avertizează Tudorescu. Posibile schimbări politice sau de strategie economică ar putea aduce efecte negative suplimentare.

Creșterea cursului valutar, majorarea dobânzilor și reaprinderea inflației sunt riscuri reale în cazul unei relaxări premature a politicilor fiscale.