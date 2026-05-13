Economia României, în pragul colapsului. Inflația a explodat. Scumpirile au atins cote alarmante. PIB-ul a scăzut dramatic

Inflația a ajuns la 10,7%

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%.

Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%.

Creșteri uriașe de prețuri

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%.

Cea mai mare scumpiri este la motorină, aproape 33%. Benzina este mai scumpă cu 22%, la fel ca și cafeaua.

Fructele proaspete sunt mai scumpe cu aproape 12%, iar lapte,e cu aproape 11%, la fel ca și zahărul.

Și ouăle s-au scumpit cu aproape 15% în aprilie.

Detergenții, aparatele audio-video sau ceasurile au înregistrat și ele prețuri mai mari cu aproape 10%, la fel ca și cărțile și ziarele.

Medicamentele sunt și ele mai scumpe cu aproape 16%.

Nimic nu bate scumpirea la energia electrică: peste 54%.

Chiriile sunt mai scumpe cu aproape 44%, apa, canalul și salubritatea cu peste 15%, iar reparațiile auto cu aproape 10%.

PIB-ul a scăzut puternic

Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Seria ajustată sezonier: Produsul intern brut a scăzut în trimestrul I 2026 cu 0,2%, comparativ cu trimestrul anterior.

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%.

Serie brută: Produsul intern brut, în trimestrul I 2026, a înregistrat o scădere cu 1,7% comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2025.

Seria ajustată sezonier a fost recalculată prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2026, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025, publicată în 9 aprilie 2026. Astfel :

• rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 99,5% la 99,8% ;

• rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,0% la 100,7% ;

• rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025, au fost revizuite de la 99,9% la 100,0%;

• rezultatele trimestrului IV 2025, comparativ cu trimestrul III 2025, au fost revizuite de la 98,2% la 98,0%;

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.