Efectele inflației și scumpirilor. Prețurile alimentelor explodează, consumul scade

Noi creșteri de prețuri la alimente

Cu o inflație uriașă, de 9,88% în luna septembrie 2025, creșterile de prețuri afectează vizibil costurile alimentelor. Prețurile fructelor sunt cu 32% mai mari, astfel că merele se vând cu 4-10 lei/kg, în timp ce strugurii ajung la 15 lei/kilogram.

Alimente de bază precum margarina, uleiul și laptele de vacă, și-au majorat prețurile cu circa 10% în ultima lună.

Scumpiri uriașe la energie

Puterea de cumpărare a populației este afectată și de scumpirea serviciilor, în special a energiei electrice, care a crescut cu până la 69% față de toamna anului trecut. Această majorare se reflectă și în prețurile produselor din supermarketuri deoarece producătorii trebuie să suporte cheltuieli mai mari.

„Datele statistice de la INS vin să confirme faptul că economia se autoreglează, că există o legătură tot mai puternică între puterea de cumpărare și inflație. Altfel spus: scăderile de vânzări, o problemă tot mai amplă în economie, i-au determinat pe tot mai mulți comercianți să ia măsuri de avarie, să caute soluții pentru a păstra creșterile de prețuri într-un interval acceptabil pentru clienți. În esență, prețurile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de ele se rupe. Altfel spus, dacă crești prea mult prețurile rămâi cu marfa nevândută”, spune analistul economic Adrian Negrescu, pentru Antena 3 CNN.

Dinamica vânzărilor cu amănuntul a încetinit, scăzând într 3,5% și 2,1%, conform datelor Canca. Consumatorii devin tot mai precauți, iar creșterea continuă a prețurilor duce la reducerea consumului.