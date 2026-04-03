Energia regenerabilă în 2026: Cum se schimbă regulile de certificare pentru companiile din România

În contextul actual, în care sustenabilitatea este un criteriu de selecție tot mai riguros pentru investitorii internaționali, transparența surselor de energie devine activul cel mai de preț al unei companii. România face pași importanți în alinierea legislației naționale la directivele europene, oferind mecanisme clare prin care proveniența energiei regenerabile poate fi certificată fără echivoc.

Aceste schimbări nu vizează doar marii jucători din energie, ci au un impact direct asupra întregului lanț de aprovizionare, de la micii producători până la consumatorii industriali care doresc să își demonstreze angajamentul ecologic.

Transparența ca pilon al competitivității

Un aspect esențial în noua arhitectură a pieței energetice îl reprezintă sistemul de certificare a energiei din surse regenerabile. Recent, cadrul legislativ a fost actualizat pentru a oferi o mai mare claritate și pentru a preveni dubla raportare, asigurând un mediu de tranzacționare echitabil. Garantiile de origine au devenit instrumentul fundamental prin care se dovedește că un megawatt-oră de energie a fost produs efectiv din surse verzi, precum soarele, vântul sau apa.

Prin noile reglementări introduse recent, procesul de emitere, transfer și anulare al acestor garanții este mult mai strict monitorizat, oferind furnizorilor de energie posibilitatea de a prezenta clienților finali o dovadă incontestabilă a caracterului regenerabil al electricității achiziționate. Această rigurozitate este vitală pentru companiile care raportează performanțe ESG (Environmental, Social, and Governance) și care au nevoie de validări oficiale pentru a-și susține strategiile de decarbonizare.

Impactul legislativ asupra mediului de business

Modificările aduse legislației primare și secundare în ultima perioadă reflectă o încercare de a dinamiza piața internă și de a facilita exportul de energie verde pe piețele europene interconectate. Simplificarea procedurilor administrative și digitalizarea evidențelor sunt pași necesari pentru a reduce birocrația și pentru a încuraja investițiile noi în capacități de producție regenerabilă.

Mai mult, armonizarea regulilor naționale cu sistemele internaționale de tranzacționare permite producătorilor români să valorifice mai bine atributele ecologice ale energiei produse, generând venituri suplimentare care pot fi reinvestite în tehnologii moderne de stocare sau în eficientizarea rețelelor existente.

Succesul tranziției energetice în România depinde în mod direct de existența unui cadru de reglementare stabil și predictibil. Certificarea corectă a originii energiei nu este doar o obligație legală, ci o oportunitate de a construi un brand de țară modern și sustenabil.

Companiile care vor înțelege rapid mecanismele de funcționare ale noii piețe și vor adopta standardele de transparență vor beneficia de un avantaj competitiv major, asigurându-și relevanța într-o economie globală tot mai atentă la impactul asupra mediului înconjurător.

