Energia verde, mai ușor de produs decât de transportat: 120 GW sunt blocați de rețelele electrice învechite ale UE

Peste 120 GW de capacități eoliene și solare planificate în 20 de state UE ar putea rămâne neconectate la rețea, din cauza limitărilor tehnice, arată o analiză a tank-ului energetic Ember. Pe lista acestor țări figurează și România, unde mai puțin de jumătate din proiectele de energie verde care au autorizație de construcție vor fi realizate.

Unul din doi operatori de rețea se confruntă cu o capacitate insuficientă pentru a integra noi proiecte de energie verde, inclusiv instalațiile fotovoltaice de pe acoperișurile locuințelor. Experții avertizează că aceste blocaje nu mai sunt doar o problemă tehnică, ci una care ține direct de securitatea energetică a Europei.

„Rețelele electrice sunt esențiale în cursa pentru înlocuirea combustibililor fosili importați și protejarea consumatorilor de volatilitatea prețurilor. Blocajele actuale reprezintă un risc major”, spune Elisabeth Cremona, analist Ember.

„Acesta nu este un risc pe termen lung care să permită soluții pe termen lung. Compararea capacității disponibile a rețelei cu așteptările pe termen scurt privind implementarea energiei regenerabile pentru 2028 arată că este probabil ca această criză a capacității rețelei să devină foarte evidentă în curând”. din raportul Ember

România, printre țările afectate

În prezent, cele mai mari probleme de capacitate se înregistrează în Austria, Bulgaria, Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, România și Slovacia. Situația rețelelor de energie din România este critică în ceea ce privește integrarea noilor capacități de energie regenerabilă, confirmând faptul că infrastructura actuală nu mai poate suporta conectarea facilă a unor noi parcuri eoliene sau fotovoltaice mari, în special în zonele cu potențial ridicat (Dobrogea, sudul Moldovei). Potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în prezent sunt peste 78.000 de avize tehnice de racordare (ATR) emise, dar sub 8.000 au şanse reale să funcţioneze. „O bună parte dintre ei sunt «băieții deștepți» din energie, blochează capacități doar ca să vândă idei. Vom impune restricții pentru cei care au primit deja aceste avize. Asta ne va scădea prețurile”, avertiza, zilele trecute, premierul Ilie Bolojan.

Pentru a elimina proiectele cu ATR, dar unde investițiile nu au început sau sunt mult întârziate, ANRE ia în calcul să introducă o garanţie de 20% pentru investitori din valoarea proiectului. De asemenea, Autoritatea propune anularea în termen de un an a ATR-urilor pentru care nu sunt demarate sau avansate investiţiile. Instituția susține că aplicarea acestor noi reguli vor duce la deblocare a capacităţile pentru proiecte viabile.

Blocaje peste tot în UE

Totodată, lipsa datelor din țări importante precum Germania și Italia sugerează că amploarea reală a problemei ar putea fi chiar mai mare.

În cele 17 state care raportează date, peste două treimi din proiectele mari de energie regenerabilă planificate până în 2030 sunt în pericol din cauza limitărilor rețelei. Blocajele în rețeaua electrică din Europa sunt, de asemenea, agravate de cozile uriașe de conectare din unele țări, ceea ce înseamnă că noii solicitanți se vor confrunta probabil cu întârzieri lungi. În 10 țări ale UE - Finlanda, Italia, Germania, Franța, Olanda, Spania, Austria, Polonia, Belgia și Lituania - există aproape 700 GW de surse regenerabile deja în așteptarea conectării la rețea, conform raportului Ember.

Investițiile nu țin pasul cu nevoile

Raportul subliniază că problema fundamentală este ritmul, dezvoltările rețelelor neținând pasul cu viteza tranziției energetice.

Deși investițiile în rețelele electrice au crescut cu aproape 50% în ultimii cinci ani, ajungând la circa 70 de miliarde de euro anual, experții consideră că acestea sunt insuficiente pentru eliminarea blocajelor. În 2024, costurile generate de congestia rețelelor s-au apropiat de 9 miliarde de euro, iar aproximativ 72 TWh de energie - în principal regenerabilă - nu a putut fi utilizată, echivalentul consumului anual de electricitate al Austriei. Problema este accentuată de faptul că infrastructura energetică europeană a fost construită inițial pentru centrale pe cărbune și gaz, amplasate centralizat, în timp ce sursele regenerabile sunt adesea localizate în zone izolate, necesitând investiții suplimentare în transportul energiei.

Energie mai ieftină în perioadele de surplus

În acest context, unele state testează soluții alternative. Regatul Unit, de exemplu, experimentează furnizarea de electricitate gratuită sau la preț redus în zilele cu producție eoliană ridicată, pentru a evita oprirea turbinelor. Inițiativa vine după ce autoritățile britanice au cheltuit aproximativ 1,67 de miliarde de euro pentru a compensa oprirea producției eoliene și pornirea centralelor pe gaz. Specialiștii susțin că astfel de măsuri ar putea stimula consumul inteligent și investițiile în tehnologii precum mașini electrice, pompe de căldură sau baterii, contribuind la echilibrarea cererii și ofertei de energie.