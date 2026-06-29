Experimentul PPC, analizat de Dumitru Chisăliță: Cum poate energia gratuită la prânz să reducă prețul electricității

Aceasta este concluzia unei analize semnate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), care susține că un astfel de model ar putea aduce beneficii atât consumatorilor, cât și furnizorilor și întregului sistem energetic.

Potrivit datelor analizate de AEI, în primele șase intervale orare în care energia activă a fost oferită gratuit, cei 5.000 de participanți au consumat împreună 71 MWh și au beneficiat de reduceri totale de aproximativ 61.000 de lei. Raportat la fiecare client, economia medie a fost de aproximativ 12 lei, respectiv 14,5 lei pentru cei care și-au modificat efectiv comportamentul de consum.

Dumitru Chisăliță subliniază însă că valoarea reală a experimentului nu constă în economia individuală, ci în schimbarea comportamentului consumatorilor. Participanții au consumat cu aproape 29% mai mult în intervalele gratuite decât în luna precedentă, ceea ce demonstrează că semnalele de preț pot influența rapid modul în care este utilizată energia electrică.

Energia ieftină de la prânz ar putea reduce costurile din orele de vârf

În analiza sa, președintele AEI explică faptul că, în perioada de prânz, România se confruntă frecvent cu un excedent de energie produsă de centralele fotovoltaice, energie care ajunge să fie exportată la prețuri foarte mici. În schimb, seara, când consumul crește, energia trebuie importată la prețuri mult mai ridicate.

Pornind de la această situație, Chisăliță arată că energia consumată gratuit la prânz ar putea evita achizițiile costisitoare din orele de seară. În scenariul optimist analizat, economia obținută la nivelul sistemului energetic ar putea depăși chiar valoarea reducerilor acordate clienților, transformând programul într-un mecanism eficient de optimizare economică și nu doar într-o promoție comercială.

Totuși, specialistul prezintă și un scenariu mai prudent, în care doar o parte din consumul suplimentar este mutat din orele de vârf. În această variantă, economiile pentru sistem ar fi mai mici, iar furnizorul ar suporta o parte din costuri, însă programul ar rămâne util pentru fidelizarea clienților și înțelegerea comportamentului de consum.

Peste 83% dintre participanți și-au schimbat comportamentul

Una dintre cele mai importante concluzii ale analizei este că peste 83% dintre participanții la program au reacționat la semnalele transmise de furnizor și și-au adaptat consumul de energie. În opinia lui Dumitru Chisăliță, acest rezultat demonstrează că flexibilitatea consumatorilor poate deveni un instrument important pentru echilibrarea sistemului energetic, pe măsură ce producția din surse regenerabile continuă să crească.

Ce s-ar întâmpla dacă modelul ar fi extins la nivel național

Președintele Asociației Energia Inteligentă susține că, dacă un astfel de sistem ar fi extins la toți furnizorii, după accelerarea montării contoarelor inteligente, piața energiei ar putea deveni mult mai stabilă.

Potrivit simulărilor realizate de AEI, prețurile din orele de vârf ar scădea semnificativ, volatilitatea pieței s-ar reduce, iar beneficiile s-ar resimți atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru furnizori, clienții industriali și chiar pentru cei care nu participă direct la programele de flexibilizare, prin oferte mai avantajoase de energie.

În concluzie, Dumitru Chisăliță consideră că energia gratuită oferită la prânz nu reprezintă doar un avantaj punctual pentru consumatori, ci poate deveni un instrument economic prin care surplusul de energie este valorificat eficient, reducând costurile din orele cu consum ridicat și contribuind la un sistem energetic mai echilibrat și mai eficient.