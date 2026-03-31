Poveste pe 2 roți: Fabrica din România unde se produc peste 4.500 de biciclete pe zi

Unele dintre bicicletele asamblate aici reprezintă și modele dezvoltate de brandul Van Rysel, ale cărui modele de vehicule pe două roți sunt utilizate în Turul Franței.

Aici sunt asamblate zilnic peste 4.500 de biciclete. Dintre componente, majoritar sunt produse în România, altele sunt importate din țările vecine, precum Serbia sau Bulgaria. De asemenea, alte componente sunt importate din Italia ori din Asia.

La fabrica SMW din Timișoara, care este partener Decathlon, sunt asamblate „familii de biciclete”, de la cele pentru copii până la cele pentru adulți – de la cele pentru șosea, până la cele „high-end”, dar și electrice sau hibrid.

Bazele producției de la Timișoara au fost puse în 2016, când fabrica funcționa încă într-o locație închiriată. Pe atunci se asamblau doar roțile și corpul bicicletei. Ulterior, fondatorii au deschis o nouă unitate în anul 2022. Atunci, activitatea fabricii a fost diversificată, fiind adăugate procese precum fabricarea jantelor, vopsirea bicicletelor, dar și depozitarea produselor chimice.

Fabrica SMW de la Timișoara include un număr de 565 de angajați, care lucrează în două schimburi. Dintre toți angajații, aproape jumătate sunt femei, atât tinere, cât și doamne, care lucrează pe diferite linii de asamblare a bicicletelor. Acestea, de regulă, realizează sarcini care necesită mai multă migală, precum asamblarea spițelor pe butucul roții de la bicicletă.

Bineînțeles, cei mai mulți dintre angajați sunt, totuși, bărbații. Cei mai mulți dintre angajați sunt români, dar în fabrică se regăsesc și angajați străini, care lucrează pe contract determinat.

Fiecare componentă a unei biciclete, de la pedale, până la jante, anvelope, spițe, ghidon sau cadru vine ambalată în depozit. Fiecare dintre acestea sunt asamblate pe rând, de angajații fabricii, care lucrează folosindu-se de roboți industriali. Fiecare șurub este strâns de cineva, fiecare componentă, indiferent cât de dimensiune, este asamblată de angajații fabricii.

Totul începe în depozit, acolo unde sunt aduse părțile componente sunt aduse în camioane și ulterior despachetate. Într-o altă linie de producție sunt realizate jantele. La următoarea linie de producție, pe butucul roților sunt montate spițele, această sarcină fiind una dintre cele care necesită migală. Angajatele care se ocupă cu această sarcină montează individual fiecare spiță, cu rapiditate.

În următoarea etapă, spițele sunt preînșurubate de jantă, cu ajutorul unui robot industrial care este controlat de angajat, după care acestea sunt tensionate în anumiți parametri, cu ajutorul unui alt robot industrial.

Sarcina preînșurubare spițelor este una dintre cele care necesită o perioadă îndelungată de specializare, fiind necesare până la șase săptămâni de pregătire. Este necesar ca spițele să fie asamblate într-o anumită frecvență, pentru ca bicicleta să poată funcționa ulterior în condiții de siguranță. Ulterior pe jantă este montată banda de protecție, și apoi anvelopa, care este umplută cu aer.

Într-o altă secție separată, cadrele de bicicletă sunt vopsite, iar peste vopsea – care poate fi de diverse culori, în funcție de model – este aplicat unul sau mai multe straturi de lac, dar și un abțibild specific cu loggo-ul modelului specific de bicicletă.

Cadrele de bicicletă provin de la furnizori din Italia și din Asia. „Noi le primim brute, nevopsite. Ele trec printr-un proces de curățare la noi în fabrică, sablare, unde este nevoie și degresare. După aceea se vopsesc în câmp electrostatic”, explică unul dintre responsabilii fabricii SMW de la Timișoara.

Acesta explică întregul proces de finisare a cadrelor de bicicletă. „Ele urmează un curs de vopsire, de spălare și curățare. După aceea, în cuptor, acestea sunt uscate. Ulterior, li se aplică protecții pentru zonele unde nu vrem să fie vopsite. După aceea intră în tunelul de vopsire, la cabina Wagner. Ies, apoi intră iarăși într-un cuptor și apoi într-un răcitor”, explică unul dintre responsabilii fabricii.

Daniel Vlad, manager pe partea de îmbunătățire continuă precizează că la fabrica SMW din Timișoara se produc undeva la 4.000 - 4.500 de unități pe zi.

„Vopsitoria asigură toate cadrele pentru cele 5 linii de producție pe care noi le avem. Gândește-te că media producției de la linii este undeva la 4000-4500 pe zi”, a declarat acesta, explicând că vopsitoria trebuie să acopere necesarul producției zilnice.

Acesta a precizat că fiecare departament primește o precizare zilnică în care este specificat clar ce repere, ce culoare, modul, dar și timpul vopsirii cadrelor, explicând că există și o ordine a modelelor care trebuie să fie respectată, funcție de „nevoile” din acea zi.

În cadrul fabricii există și o linie pentru bicicletele „high end”, precum modelele ale cărui design este dezvoltat de Van Rysel, brandul specializat în ciclism de performanță care este, în prezent, deținut de Decathlon. O bicicletă Van Rysel poate atinge un preț de 47.000 de lei.

Potrivit specialiștilor din cadrul fabricii SMW din Timișoara, linia pe care acestea sunt asamblate este una mai modernă decât celelalte, pentru că asamblarea bicicletelor „high-end” este mai complicată, fiind necesare mai multe reglaje, dar și mai mult spațiu pentru asamblare.

Ulterior, pe cadru sunt asamblate celelalte componente ale bicicletei precum foaia de angrenaj, cablurile sistemului de frânare, dar și restul componentelor, inclusiv mânerele, care sunt și acestea montate de angajați care mânuiesc roboți industriali, dar și șurubelnițe pneumatice pentru a fixa mânerele pe ghidon, dar și soneria sau schimbătorul de viteze.

Roțile sunt montate pe butuc abia la final, iar bicicleta este împachetată și ulterior pusă în cutie, asta abia după ce a trecut proba de control al calității, care este realizat tot de angajați spre finalul procesului de producție.

Controlul calității este realizat, cu mare atenție, de către angajați, care verifică dacă fiecare bicicletă îndeplinește standardele. Dacă există nereguli, bicicleta este retrasă, iar neregulile sunt remediate, și ulterior aceasta este împachetată și așteaptă să fie expediată spre magazine, în principal cele din România, dar și Europa.

Fabrica SMW de la Timișoara este unul dintre cele mari patru centre de producție a bicicletelor din Europa. Alte fabrici care produc biciclete vândute pentru brandul Decathlon se află în Italia, Polonia, dar și Portugalia.

