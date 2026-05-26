Reguli stricte în Grecia: Amenzi uriașe pentru șoferi și restricții la obiectivele turistice

Măsurile vizează atât protejarea obiectivelor turistice și a patrimoniului cultural, cât și siguranța rutieră, iar sancțiunile pot ajunge la câteva mii de euro.

Restricții în situri arheologice și muzee

Una dintre reguli se referă la accesul în siturile arheologice. Vizitatorii care poartă pantofi cu toc ascuțit pot fi opriți la intrare și chiar amendați deoarece încălțămintea poate deteriora suprafețele din marmură veche.

Autoritățile elene spun că măsura are rolul de a proteja monumentele istorice și patrimoniul cultural.

În plus, atingerea exponatelor din muzee rămâne strict interzisă, iar încălcarea regulilor poate atrage sancțiuni.

Amenzi uriașe pentru șoferi

Noile reguli îi vizează pe turiștii care vin cu un autovehicul. Una dintre cele mai severe sancțiuni privește fumatul în mașină în prezența unui copil cu vârsta sub 12 ani.

În cazul autoturismelor personale, amenda poate ajunge la 1.500 de euro, iar pentru mașinile de serviciu sau închiriate sancțiunea poate urca până la 3.000 de euro. În plus, șoferii riscă suspendarea permisului pentru 30 de zile.

Și parcările neregulamentare sunt atent monitorizate. Cei care încalcă regulile de staționare pot primi amenzi cuprinse între 40 și 80 de euro, la care se pot adăuga măsuri suplimentare, precum reținerea plăcuțelor de înmatriculare, a certificatului auto sau chiar a permisului de conducere.

Autoritățile elene au înăsprit și sancțiunile pentru abaterile din trafic. Nepurtarea centurii de siguranță poate fi amendată cu până la 350 de euro.

În același timp, șoferii care depășesc pe linie continuă sau trec pe culoarea roșie a semaforului riscă amenzi mult mai mari, sancțiunile fiind dublate în astfel de cazuri, potrivit observatornews.ro.

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, iar autoritățile recomandă turiștilor să se informeze din timp asupra regulilor locale pentru a evita sancțiunile în timpul concediului.