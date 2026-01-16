Apar primele fisuri în acordul UE – Mercosur: Țările din America Latină resping măsurile de salvgardare propuse de Comisia Europeană

Obiectivul este de a evalua compatibilitatea acordului cu tratatele europene. FNSEA, principalul sindicat agricol din Franța, consideră că este legitim ca Parlamentul European să pună la îndoială validitatea juridică a anumitor măsuri din acord, cum ar fi mecanismul de reechilibrare, care ar putea crea un precedent pentru alte acorduri comerciale și, în cele din urmă, ar putea împiedica implementarea oricăror măsuri de reciprocitate.

Acordul preliminar dintre Mercosur și Uniunea Europeană, care urmează să fie semnat pe 17 ianuarie, începe să prezinte fisuri chiar înainte de a fi semnat. Ministrul de externe paraguayan, Rubén Ramírez, care deține președinția rotativă a blocului sud-american, a respins măsurile de salvgardare în favoarea fermierilor europeni aprobate de Comisia Europeană, deoarece „nu fac parte din acordul istoric de liber schimb semnat la Montevideo în decembrie anul trecut. Prin urmare, aceste clauze nu ar trebui incluse”. La sfârșitul săptămânii trecută, UE a dat undă verde semnării pactului, în ciuda opoziției multor state. Pentru a căștiga bunăvoința cât mai multor țări UE, Comisia Europeană a negociat și clauze de salvgardare în favoarea fermierilor europeni, lucru care ar permite Bruxelles-ului să reacționeze rapid când apar perturbări ale pieței agricole comune. Acestea s-ar aplica, în cazul produselor sensibile, atunci când prețurile sunt cu cel puțin 5% mai mici pentru articolele importate în comparație cu articolele europene comparabile sau atunci când există creșteri de 5% ale volumelor importurilor preferențiale față de o medie pe trei ani.

Cu toate acestea, Ramírez a avertizat deja că, dacă se aplică aceste clauze, documentul care urmează să fie semnat de părți trebuie renegociat, deși „avem instrumente pentru rezolvarea diferențelor”.