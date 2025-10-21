Foști angajați ai fabricii Sanevit Arad și-au primit salariile restante după mai bine de un deceniu

Foști angajați ai fabricii de seringi Sanevit din Arad au declarat pentru AGERPRES că, după mai bine de zece ani de incertitudine, și-au primit integral salariile restante. Sumele, la care nu se mai așteptau, au fost virate după finalizarea procesului de vânzare a fabricii.

„Am fost anunțați că s-a vândut Sanevit și ni s-a cerut să transmitem conturile bancare pentru a primi banii. Eu am plecat în 2013, după ce am lucrat peste un an fără salariu. Nici nu mai speram să văd vreodată acei bani. Am fost surprins când am văzut că am primit exact sumele de pe statele de plată. Deși nu au fost adăugate dobânzi sau actualizări, suntem recunoscători că am fost plătiți”, a declarat un fost inginer al fabricii.

Fabrica Sanevit, vândută după ani de încercări eșuate

Reprezentanții lichidatorului judiciar au confirmat că fabrica a fost vândută la licitație după mai mulți ani de încercări. Prețul de pornire a fost de 1,6 milioane de euro, iar adjudecarea s-a făcut pentru 1,68 milioane de euro.

Cumpărătorul este o companie românească, care nu și-a anunțat încă planurile privind terenul și clădirile achiziționate. În urma tranzacției, au fost despăgubiți integral 40 de foști angajați, cu o sumă totală de aproximativ 1,5 milioane de lei. Doar un fost salariat, aflat pe statul de plată, nu a putut fi contactat până în prezent.

Sumele recuperate variază de la câteva mii de lei până la 167.000 de lei, cea mai mare plată fiind efectuată unui fost membru al conducerii fabricii.

Sanevit – un brand pierdut al industriei românești

Sanevit deținea un teren de peste 30.000 de metri pătrați în cartierul Grădiște din Arad, pe o arteră principală a orașului, și o hală de producție de peste 14.000 de metri pătrați.

În anii ’90, fabrica era considerată unică în România, având o capacitate anuală de 160–200 milioane de seringi și peste 500 milioane de ace medicale. Totuși, producția nu a depășit niciodată 30% din capacitate. Din 2013, Sanevit nu a mai funcționat, acumulând datorii de aproximativ 8,4 milioane de lei.

Ministerul Economiei a încercat în repetate rânduri să o privatizeze, însă fără succes. În 2021, Tribunalul Arad a declarat oficial falimentul și dizolvarea companiei.