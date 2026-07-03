Furtunile au făcut ravagii în România: peste 200 de dosare de daună, Bucureștiul în top

București și Ilfov, epicentrul pagubelor

Capitala și zona metropolitană au concentrat cele mai multe solicitări de despăgubire, atât pentru locuințe, cât și pentru autoturisme. În București au fost deschise 124 de dosare, dintre care 52 pe segmentul auto și 72 pe segmentul non-auto, incluzând 55 de locuințe afectate. În județul Ilfov, numărul total al dosarelor a ajuns la 27, dintre care 7 auto și 20 non-auto, inclusiv 14 locuințe.

Datele arată amploarea fenomenelor meteo, care au produs daune extinse în infrastructura rezidențială și în parcurile auto. La nivel național, 104 familii au raportat locuințe afectate de furtuni, în timp ce 8 culturi agricole din sudul și sud-estul țării au fost distruse sau grav afectate.

Ce tipuri de daune au fost raportate

Cele mai frecvente situații raportate de asigurați au fost provocate de căderea copacilor peste autoturisme, rafale puternice de vânt și inundații în gospodării. Apa acumulată în curți, locuințe și anexe a generat pierderi importante, mai ales în zonele unde sistemele de drenaj nu au făcut față volumului de precipitații.

Solicitări de despăgubire au venit din București, Ilfov, Buzău, Argeș și din alte județe afectate de instabilitatea atmosferică severă.

Mobilizare la nivel național

Pentru gestionarea rapidă a situației, 66 de inspectori OMNIASIG s-au deplasat pe teren pentru evaluarea daunelor, dintre care 22 au activat în București și Ilfov. În paralel, echipele de specialiști oferă asistență continuă clienților pentru completarea documentației necesare și accelerarea procesului de despăgubire.

Pentru o gestionare și soluționare cât mai rapidă a daunelor, acestea pot fi avizate prin următoarele modalități:

Online: www.omniasig.ro, butonul „Notifică daună”

Call-center: 021.9669

Email: avizari@omniasig.ro

Recomandări în contextul fenomenelor extreme

Compania subliniază importanța prevenției în perioadele cu avertizări meteo severe. Printre recomandările adresate populației se numără evitarea parcării autoturismelor sub arbori, închiderea ferestrelor și limitarea deplasărilor în timpul furtunilor.

„Considerăm că prevenția este deosebit de importantă atunci când sunt în vigoare avertizări de fenomene meteo extreme. De aceea, le recomandăm clienților noștri să ia toate măsurile pentru a-și proteja viața, membrii familiei și bunurile: să nu își staționeze mașinile sub arbori, să închidă ferestrele și să nu părăsească domiciliul în timpul avertizării de furtună și ploi abundente.”

OMNIASIG, unul dintre liderii pieței

OMNIASIG Vienna Insurance Group rămâne unul dintre principalii jucători din piața de asigurări din România, cu o experiență de peste 30 de ani. Compania și-a consolidat poziția prin stabilitate și adaptare constantă la nevoile clienților, oferind soluții rapide în situații de criză precum cea generată de recentele furtuni.