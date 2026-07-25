MApN: dronă doborâtă în Tulcea de F-16. Căutările resturilor, suspendate temporar

Dronă neutralizată de F-16 în apropiere de Sfântu Gheorghe

Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața, când o dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României, fiind ulterior interceptată și doborâtă de două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române. Potrivit MApN, aeronavele militare au acționat „în condiții de siguranță”, ținta fiind neutralizată la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, într-o zonă nelocuită și greu accesibilă.

Operațiunea a fost parte a unei intervenții mai ample, după ce sistemele radar au detectat o serie de ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina.

Alertă RO-Alert și mobilizare militară

În cursul nopții, mai exact în jurul orei 01:00, sistemele de supraveghere ale armatei au identificat un grup de drone la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove. Una dintre acestea s-a îndreptat către nord-estul județului Tulcea, ceea ce a determinat activarea mecanismelor de alertă.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 01:39 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea. În paralel, un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației aeriene.

Noi incursiuni și reacție rapidă

Situația a escaladat în cursul dimineții, când la ora 06:21 a fost emisă o nouă alertă aeriană, după detectarea unui alt grup de drone la nord-vest de Insula Șerpilor. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat de urgență de la Baza 86 Aeriană Fetești la ora 06:42.

La ora 08:22, radarul MApN a confirmat pătrunderea unei drone în spațiul aerian național. Intervenția rapidă a piloților români a dus la interceptarea și distrugerea acesteia fără a produce victime sau pagube materiale.

Context regional tensionat

Evenimentele din Tulcea au avut loc pe fondul intensificării atacurilor cu drone ale Rusiei asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Deși în urma primului val de atacuri nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian românesc, situația a evoluat rapid, culminând cu incidentul confirmat de autorități.

MApN subliniază că ancheta este în desfășurare, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Căutările, suspendate temporar

În ceea ce privește operațiunile din teren, Ministerul Apărării precizează că echipele au fost nevoite să întrerupă căutările din cauza condițiilor dificile, urmând ca acestea să fie reluate în cursul zilei de duminică. Zona vizată este una greu accesibilă, ceea ce complică identificarea fragmentelor de dronă și a resturilor rachetei interceptoare.

Autoritățile continuă monitorizarea atentă a spațiului aerian și mențin măsuri sporite de siguranță în regiune, în contextul riscurilor generate de conflictul din apropierea graniței României.

Mediafax