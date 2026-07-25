Ucraina critică recomandarea CIO de a ridica interdicțiile impuse sportivilor ruși

Ucraina a criticat anunțul făcut în urmă cu două săptămâni de către Comitetul Olimpic Internațional, potrivit căruia recomandă ridicarea interdicțiilor impuse sportivilor ruși la competiții, în ciuda continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Într-un interviu pentru POLITICO, ministrul ucrainean al Sportului, Matviy Bidnyi, a declarat că forul Olimpic Internațional „funcționează, de fapt, ca o supapă de eliberare a presiunii” pentru Rusia.

„De ce tocmai acum? Nu am un răspuns la această întrebare. Nu văd niciun motiv pentru asta. Subminarea presiunii colective pe care comunitatea internațională a exercitat-o împotriva agresorului… nu este un rol foarte onorabil pentru această organizație”, a spus ministrul ucrainean pentru sursa citată.

„Este o decizie deliberată de a ignora realitatea, ceea ce le distruge complet propria credibilitate”, a completat acesta.

Reacția vine după ce în urmă cu două săptămâni, Comitetul Olimpic Internațional a recomandat ridicarea restricțiilor impuse sportivilor ruși și a restabilit temporar activitatea Comitetului Olimpic al Federației Ruse.

La momentul respectiv, Comitetul Olimpic Internațional a precizat că această schimbare de poziție nu reprezintă o modificare a punctului său de vedere cu privire la războiul Rusiei în Ucraina. Cu toate acestea, a precizat că interdicția a fost relaxată întrucât comitetul rus a eliminat din rândul membrilor săi organizațiile sportive regionale din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, motiv pentru care fusese sancționat.

România și alte opt țări din UE îl îndeamnă pe comisarul pentru sport, Glenn Micallef, să reducă finanțarea acordată de UE Comitetului Olimpic Internațional, ca urmare a recomandării de a ridica interdicția impusă Comitetului Olimpic Rus.

Într-o scrisoare publicată marți de Reprezentanța Permanentă a Suediei pe lângă UE, miniștrii l-au îndemnat pe Micallef să „se asigure că organizațiile ale căror acțiuni sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene nu beneficiază de sprijinul UE”.

„Nimic nu s-a schimbat pe teren. Rusia continuă să ducă războiul său brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Programele de finanțare ale UE și cadrele de cooperare nu pot fi, prin urmare, concepute într-un mod care să riște normalizarea agresiunii Rusiei”, a declarat ministrul suedez al Afacerilor Sociale, Jakob Forssmed.

Scrisoarea deschisă a fost semnată de miniștrii din Suedia, Estonia, Țările de Jos, Lituania, Letonia, Polonia, România, Finlanda și Danemarca.

(sursa: Mediafax)