Militar de 26 de ani dispărut în Tulcea, găsit mort în pădure. Ancheta ia o turnură neașteptată

Dispariție semnalată și mobilizare a autorităților

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea, dispariția tânărului a fost sesizată pe 21 iulie 2026, după ce acesta plecase voluntar de la domiciliu pe 17 iulie și nu a mai revenit. Bărbatul locuia cu chirie în Babadag și activa în cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitate aparținând Forțelor Navale Române.

Autoritățile au demarat imediat căutările, concentrându-se pe zonele din apropierea orașului, inclusiv regiuni împădurite greu accesibile.

„La data de 24 iulie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat activități de căutare în zona împădurită din apropierea orașului Babadag, în urma sesizării din data de 21 iulie 2026, privind dispariția unui bărbat în vârstă de 26 de ani.

În cadrul acțiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, a fost identificat trupul neînsuflețit al bărbatului”, a precizat IPJ Tulcea.

Descoperirea trupului și primele măsuri

Cadavrul tânărului, identificat ca Bengi-George Tărtăcuță, originar din județul Vaslui, a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea. Specialiștii urmează să stabilească cauza exactă a decesului în urma necropsiei.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru a clarifica circumstanțele în care a survenit moartea.

„În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă sub supravegherea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul”.

Anchetatorii nu exclud nicio ipoteză în acest moment, iar rezultatele medico-legale vor avea un rol esențial în stabilirea adevărului.

Anunțul Forțelor Navale Române

„Cu profundă tristețe, personalul Forțelor Navale Române își exprimă regretul pentru pierderea colegului nostru, soldatul Tărtăcuță Bengi-George, trecut la cele veșnice la doar 26 de ani. În urma dispariției sale, semnalată în data de 21 iulie 2026, au fost desfășurate activități de căutare, iar în dimineața zilei de 24 iulie, acesta a fost găsit decedat în zona pădurii Babadag. În aceste clipe de grea încercare, personalul Forțelor Navale Române transmite familiei îndoliate, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut sincere condoleanțe și întreaga compasiune. Suntem alături de cei rămași în urmă și îi asigurăm de tot sprijinul pe care îl putem oferi în aceste momente de profundă durere. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”

Alte cazuri similare care ridică semne de întrebare

Cazul din Tulcea vine pe fondul unor incidente similare care au atras atenția opiniei publice. În luna mai 2026, un alt militar a fost găsit mort în județul Ilfov, la câteva zile după ce fusese declarat dispărut. De asemenea, în anii anteriori, un militar dintr-o unitate din județul Argeș a fost descoperit decedat în timpul serviciului.

Aceste cazuri readuc în discuție condițiile și riscurile asociate activităților militare, dar și necesitatea unor investigații rapide și transparente atunci când apar dispariții sau decese în circumstanțe neclare.