Farsă de proporții: un băiat de 14 ani a pus pe jar aviația britanică

După verificări, poliția a identificat un adolescent în vârstă de 14 ani, care este audiat în cadrul anchetei. Incidentul s-a încheiat fără victime, iar aeronava a aterizat în siguranță, relatează The Independent.

Avioane de luptă au interceptat aeronava

Incidentul s-a produs vineri seara, după ce serviciul britanic de control al traficului aerian (NATS) a primit, în jurul orei 18:00, o amenințare referitoare la un zbor operat de Qatar Airways care se îndrepta spre aeroportul din Manchester.

Ca măsură de precauție, Ministerul britanic al Apărării a ordonat ridicarea de la sol a două avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon, care au interceptat aeronava înainte de aterizare. La operațiune au participat și poliția din Greater Manchester, autoritățile aeroportuare și alte structuri responsabile de gestionarea situațiilor de urgență.

În cele din urmă, avionul a aterizat fără incidente, iar verificările efectuate au confirmat că nu exista niciun pericol real pentru pasageri sau membrii echipajului.

Un adolescent de 14 ani, identificat de anchetatori

La scurt timp după incident, polițiștii au identificat un băiat de 14 ani din Bolton, despre care spun că este implicat în transmiterea amenințării false. Potrivit autorităților, adolescentul nu se afla la bordul aeronavei și cooperează în prezent cu anchetatorii. Deocamdată, poliția nu a oferit detalii despre modul în care a fost transmisă alerta și nici despre motivația din spatele gestului.

Ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească dacă în acest caz vor fi formulate acuzații oficiale.

Autoritățile avertizează asupra consecințelor

Poliția britanică a transmis că orice sesizare privind posibile amenințări la adresa siguranței aviatice este tratată cu maximă seriozitate, indiferent de circumstanțe. Reprezentanții anchetei au subliniat că alarmele false pot genera perturbări importante în traficul aerian, pot mobiliza inutil resurse ale serviciilor de urgență și pot provoca panică în rândul pasagerilor și al publicului.

Deși incidentul s-a încheiat fără consecințe grave, autoritățile atrag atenția că astfel de fapte nu sunt considerate simple farse și pot avea implicații juridice serioase, inclusiv atunci când sunt comise de minori.

Măsuri stricte pentru siguranța zborurilor

Cazul readuce în atenție protocoalele stricte aplicate în Regatul Unit în cazul amenințărilor la adresa aviației civile. Chiar și atunci când informațiile se dovedesc ulterior false, autoritățile sunt obligate să activeze procedurile de securitate, inclusiv mobilizarea aviației militare, pentru a elimina orice risc la adresa pasagerilor.

În acest caz, reacția rapidă a instituțiilor implicate a permis desfășurarea operațiunii fără incidente, iar zborul și-a încheiat călătoria în condiții de siguranță.

Flight was "causing concern to civil authorities": Two Royal Air Force (RAF) Typhoon fighter jets were scrambled on the evening of July 24 to intercept Qatar Airways flight QR23 from Doha to Manchester after the aircraft became a cause for concern to UK civil aviation authorities… pic.twitter.com/q1qg4BJKNW — FL360aero (@fl360aero) July 25, 2026

(sursa: Mediafax)