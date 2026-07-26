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Jurnalul Ştiri Externe Procesul dictatorului Maduro începe în 2027

Procesul dictatorului Maduro începe în 2027

de Redacția Jurnalul Publicat la 26 Iul 2026 00:00 Modificat la 26 Iul 2026 00:00
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Procesul dictatorului Maduro începe în 2027
X-@SonPolemicas/Nicolás Maduro, vizat de procurorii din SUA

Procurorii federali și avocații fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro solicită stabilirea datei procesului în iunie 2027 în dosarul privind narcoterorismul și traficul de droguri, potrivit unui document depus la instanță.

Procurorii din cadrul Departamentului de Justiție al SUA au propus ca procesul în cazul fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro, în care este acuzat de narcoterorism și trafic de droguri, să înceapă în iunie 2027.

Înaintea unei înfățișări în instanță programate pentru miercuri, procurorii și avocații apărării au prezentat un calendar propus pentru cererile preliminare, predarea probelor clasificate, precum și data procesului, scrie ABC News.

Cu toate acestea, ambele părți și-au rezervat dreptul de a solicita amânarea începerii procesului, iar procurorii au menționat că ar putea exista modificări în privința calendarului dacă vor apărea probleme cu unele dintre probele clasificate.

Nicolas Maduro și soția acestuia s-au prezentat ultima dată în fața instanței în luna martie, când avocații au încercat, fără succes, să obțină respingerea cazului.

La începutul acestui an, forțele de ordine americane au desfășurat o operațiune militară în Venezuela pentru a-i captura și a-i aduce pe Nicolas Maduro și soția sa în Statele Unite, unde să răspundă la acuzații care includ narcoterorismul și traficul de droguri.

Procurorii federali îi acuză pe Maduro și Flores de conspirație cu cartelurile de droguri pentru a facilita fluxul a mii de tone de cocaină către Statele Unite.

În timpul audierii preliminare din luna ianuarie, Maduro a pledat nevinovat.

„Sunt nevinovat. Sunt un om cinstit. Sunt în continuare președintele țării mele”, a declarat Maduro în fața instanței la momentul respectiv.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: proces nicolas maduro trafic droguri
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