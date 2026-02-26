Grupul Electrica a înregistrat în 2025 un profit net record

De asemenea, EBITDA a înregistrat o creștere de 64,5%, respectiv de 934,4 mil. RON, ajungând la o valoare de 2.383,3 mil. RON, comparativ cu valoarea de 1.449,0 mil. RON realizată în anul 2024. Creșterea EBITDA provine în principal din variația segmentelor de furnizare și distribuție, ambele având o evoluție pozitivă în anul 2025 comparativ cu 2024.

Dintre cele două segmente, variația celui de furnizare a avut ponderea cea mai mare, înregistrând o îmbunătățire a EBITDA de +650,5 mil. RON, ajungând la valoarea de 572,4 mil. RON de la -78,1 mil. RON (negativ) în perioada anterioară. Creșterea se datorează îmbunătățirii performanței operaționale a segmentului, având o creștere a veniturilor de 2.125,8 mil. RON, creștere diminuată de variația altor venituri cu 1.031,4 mil. RON (scădere), în principal a subvențiilor.

Profitul operațional pentru 2025 a înregistrat o creștere de 929,8 mil. RON, până la valoarea de 1.782,5 mil. RON, comparativ cu valoarea de 852,7 mil. RON realizată în anul 2024.

„Rezultatele preliminare pentru 2025 denotă o schimbare structurală în performanța Grupului Electrica. Am înregistrat un profit net de 1,22 miliarde de lei și o EBITDA de 2,38 miliarde de lei, cele mai bune rezultate din istoria recentă a companiei, susținute de eficiența operațională și o gestionare riguroasă a capitalului”, a spus Alexandru Chiriță, CEO Electrica, citat în comunicat.

“Am consolidat segmentul de furnizare într-un mediu concurențial, am valorificat ajustările de piață generate de eliminarea plafonării și am menținut ritmul investițiilor peste nivelul planificat. Depășirea programului de puneri în funcțiune și creșterea bazei activelor reglementate la 8,6 miliarde lei întăresc profilul nostru financiar și predictibilitatea fluxurilor viitoare.

Creșterea performanței operaționale, dezvoltarea capacităților de producție regenerabilă și avansul proiectelor de stocare ne poziționează într-o etapă nouă. Grupul Electrica intră într-un ciclu de creștere sustenabilă, bazat pe eficiență, stabilitate și investiții care susțin securitatea energetică a României", a mai spus acesta.

Creștere de 36,5% pe segmentul de furnizare

Pe segmentul de furnizare, veniturile au înregistrat o creștere semnificativă în 2025 cu aproximativ 2.125,8 mil. RON, sau 36,5%, comparativ cu anul trecut, ajungând la valoarea de 7.944,6 mil. RON. Creșterea veniturilor din furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale a fost determinată, în principal, de renunțarea la plafonarea pentru energie electrică începând cu 1 iulie 2025 și parțial de intrarea în vigoare a OUG nr. 6/2025 (care a permis recunoașterea în costul de achiziție a unui procent de până la 10% din contravaloarea dezechilibrelor pe perioada aprilie-iunie 2025).

Eliminarea schemei de plafonare a permis filialei de furnizare să își construiască strategia de preț pe criterii de piață concurențială și profitabilitate, adaptând-o în funcție de categoriile de clienți. Contribuția segmentului de furnizare la veniturile consolidate ale Grupului este în proporție de 72,2%, iar contribuția la EBITDA Grupului este 24,0%.

Pe segmentul de distribuție, veniturile au crescut cu aproximativ 500,1 mil. RON, sau 10,6%, la 5.209,7 mil. RON (din care 2.261,5 mil. RON venituri cu clienți externi grupului), față de 2024, ca urmare atât a creșterii tarifului de distribuție cu 12,5% conform ordinului ANRE nr. 97/2024, cât și din creșterea volumului de energie distribuită cu 1,5%, față de 2024. Contribuția segmentului de distribuție de energie electrică la veniturile consolidate ale Grupului este de 27,0%, iar contribuția la EBITDA Grupului este 78,8%.