Reuters: România, în pragul colapsului financiar și politic

Agențiile de rating avertizează că stabilitatea coaliției va fi un factor cheie în evaluarea capacității României de a-și reduce deficitul.

Războiul din Iran a amplificat întârzierile bugetare. Administratorii datoriei românești au anulat deja șase licitații de obligațiuni în ultimele săptămâni, scrie Reuters.

România va trece joi un nou test pe piețele financiare, când are loc o licitație de obligațiuni - în aceeași zi în care parlamentarii urmează să voteze definitiv bugetul.

Bugetul vizează reducerea deficitului la 6,2% din PIB, de la 7,7% în 2025. România are în prezent cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Estimarea guvernului privind o creștere economică de 1% - pe care se bazează toate calculele de reducere a deficitului - este deja fragilă.

Conflictul din Orientul Mijlociu a crescut randamentele datoriei și prețurile la combustibili. Inflația a urcat spre două cifre. Economia se află deja într-o recesiune tehnică.

Tocmai acest context a alimentat sprijinul pentru opoziția de extremă dreapta. Aceasta se bucură în prezent de cel mai puternic suport public, potrivit Reuters.

Propunerea PSD privind ajutoare unice pentru pensionarii cu venituri mici - circa 250 de milioane de dolari - nu a întrunit cvorumul de două ori în comisie. Social-democrații au amenințat că vor boicota bugetul în totalitate dacă amendamentul nu este adoptat.

(sursa: Mediafax)