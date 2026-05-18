Guvernul i-a adus pe români în sapă de lemn. Insolvența personală, ultima soluție pentru persoanele sufocate de datorii

Datorii mari, bani puțini

Pentru tot mai multe familii, echilibrul financiar devine dificil de menținut. Unii încearcă să își reducă cheltuielile și să își gestioneze singuri bugetul.

„Mă rezum la banii pe care îi am, renunţ la unele lucruri. De îmbrăcat mai puţin”, spune un bărbat pentru observatornews.ro.

Alții caută soluții online pentru a putea iniția procedura de insolvență personală.

„Găsesc pe cineva care mă poate ajuta cu dosarul de insolvenţă personală?”, este mesajul postat de un utilizator

Mai multe dosare de insolvență

Datele oficiale arată că numărul românilor care au apelat la insolvența personală a crescut de peste șase ori în ultimii cinci ani. Cele mai multe dosare au fost înregistrate anul trecut, când au fost raportate 226 de cazuri.

Procedura le permite debitorilor să își restructureze plățile, să evite executarea silită și, în anumite condiții, să beneficieze de ștergerea unor datorii.

Procedura de insolvență personală

Autoritățile explică faptul că mecanismul este conceput pentru persoanele aflate în dificultate financiară reală.

„Această procedură este construită pentru cei care au dificultăţi în a rambursa anumite datorii. Sunt reprogramate în funcţie de noua realitate economico-financiară a persoanei respective”, spune Bekesi Csaba, preşedintele ANPC.

În practică, veniturile și bunurile debitorului sunt monitorizate, iar o parte dintre active pot fi valorificate pentru acoperirea datoriilor.

„eniturile şi bunurile îţi sunt monitorizate, nu mai poţi face ce doreşti cu ele. Din bunurile pe care le ai, vor fi vândute să se acopere datoriile”, explică avocatul și consultantul bancar Camelia Grădinaru.

Condiții pentru insolvență persoală

Legea prevede o serie de criterii care trebuie îndeplinite pentru deschiderea procedurii.

"Nu trebuie să nu achităm datoriile cu rea-credinţă. Cei care au fost concediaţi în ultimii 2 ani, din motive imputabile acestora şi cei care sunt condamnaţi pentru infacţiuni de evaziune fiscală", spune Camelia Grădinaru.

De asemenea, sunt excluse persoanele care au fost concediate din motive imputabile sau cele condamnate pentru infracțiuni de evaziune fiscală.

Schimbări pregătite de autorități

În contextul numărului tot mai mare de solicitări, autoritățile lucrează la modificarea legislației, astfel încât procedura să fie mai accesibilă.

Una dintre propuneri vizează reducerea pragului datoriilor la echivalentul a 10 salarii minime brute, dar și protejarea locuinței de familie în cadrul procedurii.

„Pragul vechi era prea sus, pt că mai evreme decât acel prag, omul deja era într-o situaţie de nerecuperat. În această perioadă, şi cu greutăţile economice, trebuie să existe dispozitivele legale necesare pentru ca o persoană care are un nivel de datorii mare, faţă de nivelul salariului minim, să poată să apeleze la acest dispozitiv”, a declarat Irineu Darău, ministrul interimar al Economiei.

Autoritățile propun astfel ca locuința familiei să fie exceptată de la valorificare, iar debitorii să fie obligați să își informeze creditorii în cazul datoriilor mai vechi de 90 de zile.

Modificările legislative sunt incluse într-un proiect care ar putea fi adoptat în perioada următoare de Guvern.