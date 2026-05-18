Revoltă totală la vârful PSD: Grindeanu denunță jocurile politice: „Ne-au folosit ca sac de box”

„Pentru că, în paranteză fie spus, în ultimii șase ani de zile PNL-ul a fost non-stop la guvernare, cinci ani având prim-ministru, un an a avut PSD-ul, am încercat de bună credință să venim în această coaliție. Din prima secundă noi am fost priviți în două moduri. Pe de o parte, sac de box pentru a vorbi despre moștenirea grea și toate lucrurile pe care le știți de anul trecut. Dar, pe de altă parte, rezervori de voturi atunci când aveai nevoie în Parlament să-ți asumi diverse lucruri.. Undeva să stăm în colț cuminți, n-avem voie să-și arătăm batistuța cu unghiile tăiate, cam asta trebuia să se întâmple. Dovadă că lucrurile prin mișcarea politică pe care ne-au ciorut-o românii, prin consultarea internă pe care a făcut-o PSD-ul, prin moțiunea de cenzură, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, de fapt, noi am arătat un plan politic pe care Ilie Bolojan îl avea în cap”, spune liderul PSD, luni, la Antena 1.

Liderul PSD spune că Ilie Bolojan „ este adeptul următoarei filozofii politice. Trebuie să existe două blocuri mari în România. Unul de tip progresist. De aceea duce PNL-ul spre USRE. Și altul de tip suveranist. Iar PSD-ul și toate partidele de la centrul, centrul stângă, centrul dreapta, trebuie să aibă rolul diminuat. Astfel încât în contrapodere tot timpul e legibil să fie acest pol progresist”.

