Ce sunt arsurile gastrice, de ce apar și când pot fi motiv de îngrijorare

Cunoscute în limbaj medical sub numele de pirozis și numite popular arsuri la stomac, arsurile gastrice reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme digestive în prezent.

Arsurile gastrice apar atunci când conținutul gastric acid urcă în esofag și, în contact cu mucoasa sensibilă a esofagului, produce o iritație chimică, resimțită sub formă de arsură.

În general, acestea sunt privite ca un disconfort trecător după o masă copioasă, însă ele ascund în spate mecanisme fiziologice complexe și pot fi semnalul de alarmă al unor afecțiuni mai serioase.

Dacă aceste episoade sunt ocazionale, ele sunt considerate normale. Însă, atunci când refluxul devine cronic (se manifestă de mai mult de două ori pe săptămână) și afectează calitatea vieții, vorbim despre boala de reflux gastroesofagian (BRGE).

Care sunt simptomele arsurilor la stomac

Deși numele sugerează doar o senzație de arsură, tabloul clinic al pirozisului este mult mai variat și poate diferi de la o persoană la alta. Cele mai comune manifestări includ:

senzația de arsură retrosternală – este simptomul clasic și se simte ca o căldură dureroasă sau o usturime în spatele sternului (osul pieptului); această senzație începe de obicei după masă și poate dura de la câteva minute până la câteva ore

– este simptomul clasic și se simte ca o căldură dureroasă sau o usturime în spatele sternului (osul pieptului); această senzație începe de obicei după masă și poate dura de la câteva minute până la câteva ore accentuarea durerii în poziție culcat sau la aplecare – gravitația joacă un rol major deoarece, atunci când stăm întinși în pat sau ne aplecăm, acidului îi este mult mai ușor să alunece din stomac în esofag, ceea ce intensifică disconfortul

– gravitația joacă un rol major deoarece, atunci când stăm întinși în pat sau ne aplecăm, acidului îi este mult mai ușor să alunece din stomac în esofag, ceea ce intensifică disconfortul regurgitația acidă – reprezintă senzația amară sau acră care ajunge până în spatele gâtului sau chiar în gură; este gustul acidului gastric amestecat uneori cu particule alimentare digerate parțial

– reprezintă senzația amară sau acră care ajunge până în spatele gâtului sau chiar în gură; este gustul acidului gastric amestecat uneori cu particule alimentare digerate parțial dificultatea la înghițire (disfagia) – din cauza iritației constante și a inflamației esofagului, trecerea alimentelor poate deveni dureroasă sau se poate simți ca și cum alimentele rămân în gât

– din cauza iritației constante și a inflamației esofagului, trecerea alimentelor poate deveni dureroasă sau se poate simți ca și cum alimentele rămân în gât senzația de nod în gât – o percepție constantă a unei prezențe sau a unei strângeri în gât, care nu dispare prin înghițire

Uneori, acidul gastric irită zonele învecinate, cum ar fi căile respiratorii sau corzile vocale, și provoacă simptome care pot induce în eroare pacientul, cum ar fi tusea seacă, cronică (provocată de aspirația vaporilor acizi în plămâni), răgușeală, mai ales dimineața, din cauza iritării corzilor vocale în timpul nopții, sau dureri în piept care pot mima un atac de cord (orice durere severă în piept trebuie evaluată medical de urgență pentru a exclude o cauză cardiacă).

Care sunt cauzele arsurilor gastrice

Arsurile gastrice nu apar niciodată întâmplător, ele sunt rezultatul direct al unui dezechilibru mecanic și chimic din sistemul nostru digestiv.

Cauza principală și directă a arsurilor gastrice este disfuncția sfincterului esofagian inferior, inelul muscular care acționează ca o supapă între esofag și stomac. În mod normal, acesta se deschide doar pentru a permite alimentelor să intre în stomac, și apoi se închide etanș pentru a izola mediul acid din stomac. Atunci când acest mușchi se slăbește sau se relaxează în momente nepotrivite, sucurile gastrice extrem de corozive refulează în esofag, fenomen numit reflux gastroesofagian. Deoarece mucoasa esofagului nu este echipată pentru a rezista acidului clorhidric, contactul direct determină o iritație chimică dureroasă, percepută ca o arsură.

O altă cauză anatomică frecventă este hernia hiatală, o afecțiune în care o mică porțiune a stomacului pătrunde prin diafragmă în cavitatea toracică. Această deplasare modifică poziția naturală a sfincterului și îi anulează capacitatea de a se închide etanș.

De asemenea, golirea întârziată a stomacului, cauzată de o digestie leneșă sau de anumite afecțiuni gastrice, menține alimentele și acidul blocate pentru mai mult timp în stomac, ceea ce crește presiunea internă și forțează bariera esofagiană.

Care sunt factorii de risc pentru arsurile gastrice

Există numeroși factori de risc care favorizează declanșarea arsurilor gastrice.

Alimentația și obiceiurile culinare au un rol decisiv, deoarece consumul regulat de alimente grase, prăjeli, ciocolată, mentă sau preparate foarte picante relaxează în mod direct sfincterul esofagian, în timp ce produsele cu aciditate crescută, cum sunt citricele și roșiile, amplifică aciditatea din stomac. La fel de dăunător este și obiceiul de a mânca porții exagerat de mari sau de a ne întinde în pat imediat după masă, acțiuni care elimină ajutorul oferit de gravitație și facilitează ascensiunea sucurilor gastrice.

Stilul de viață și viciile contribuie masiv la această vulnerabilitate. Fumatul este un factor de risc major deoarece nicotina slăbește tonusul muscular al sfincterului și reduce producția de salivă care are rolul natural de a neutraliza acidul. Efecte similare sunt generate și de consumul de alcool sau de băuturi carbogazoase, care irită mucoasa și destind pereții stomacului.

Greutatea corporală crescută și sarcina reprezintă factori de risc de natură fizică. Obezitatea exercită o presiune constantă asupra abdomenului care împinge conținutul gastric în sus. Acest fenomen este resimțit frecvent și de femeile însărcinate, unde presiunea uterului este dublată de schimbările hormonale care relaxează musculatura netedă.

Nu în ultimul rând, utilizarea frecventă a anumitor medicamente, cum ar fi antiinflamatoarele nesteroidiene, dar și unele sedative sau tratamente pentru tensiunea arterială, poate irita mucoasa stomacului sau poate afecta buna funcționare a supapei esofagiene, crescând astfel susceptibilitatea la arsuri.

Cum diagnosticăm corect arsurile gastrice

Procesul de diagnosticare nu înseamnă constatarea simptomelor acasă. Acesta implică o evaluare amănunțită ce trebuie realizată de un medic gastroenterolog, care va identifica exact cauza și amploarea refluxului acid.

Primul pas constă în anamneză și examenul clinic, o discuție detaliată în care medicul analizează frecvența simptomelor, intensitatea lor, legătura cu anumite alimente sau momente ale zilei, precum și istoricul medical al pacientului. În cazurile ușoare, cu simptome tipice, medicul poate stabili un diagnostic prezumtiv și poate recomanda un tratament de probă cu inhibitori de pompă de protoni (medicamente care blochează producția de acid) pentru o perioadă scurtă; dacă simptomele dispar, diagnosticul de reflux gastroesofagian este confirmat.

Atunci când simptomele sunt persistente, atipice sau nu răspund la tratament, se impun investigații avansate, dintre care cea mai utilizată este endoscopia digestivă superioară. Această procedură permite vizualizarea directă, cu ajutorul unei camere video miniaturale, a mucoasei esofagului și stomacului, și oferă medicului posibilitatea de a detecta inflamații (esofagită), ulcere, hernii hiatale sau modificări celulare precanceroase, cum este esofagul Barrett.

Pentru cazurile mai complexe, în care endoscopia nu oferă suficiente răspunsuri, se apelează la monitorizarea pH-ului esofagian pe 24 sau 48 de ore, un test care măsoară exact când și cât timp acidul gastric urcă în esofag, corelând aceste episoade cu momentele în care pacientul simte arsură. Suplimentar, medicul poate utiliza manometria esofagiană pentru a măsura presiunea și tiparul mișcărilor musculare ale esofagului, și pentru a evalua dacă sfincterul esofagian inferior funcționează în parametrii normali.

Când este cazul să mergem la medic

Deși tentația de a apela la automedicație este mare, există criterii clare și semnale de alarmă care indică faptul că vizita la medic nu mai poate fi amânată.

Este imperativ să programăm o consultație dacă arsurile gastrice apar mai des de două ori pe săptămână, dacă acestea persistă în ciuda utilizării medicamentelor fără rețetă timp de mai mult de două săptămâni, sau dacă disconfortul afectează semnificativ calitatea somnului și activitățile zilnice. Aceste semne indică faptul că organismul se confruntă cu un reflux cronic ce poate degrada progresiv mucoasa esofagiană.

Dincolo de frecvență, există o serie de simptome de alarmă care impun prezentarea de urgență la un cabinet medical:

dificultatea sau durerea la înghițire – senzația că alimentele rămân blocate în gât sugerează o îngustare a esofagului (strictură) din cauza inflamației cronice sau prezența unei formațiuni tumorale

– senzația că alimentele rămân blocate în gât sugerează o îngustare a esofagului (strictură) din cauza inflamației cronice sau prezența unei formațiuni tumorale scăderea inexplicabilă în greutate – pierderea kilogramelor fără o dietă sau efort conștient, asociată cu probleme digestive, este întotdeauna un semn clinic important

– pierderea kilogramelor fără o dietă sau efort conștient, asociată cu probleme digestive, este întotdeauna un semn clinic important vărsăturile persistente sau cu sânge – prezența sângelui în vărsături (care poate avea aspectul de zaț de cafea) sau eliminarea de scaune negre, lucioase și urât mirositoare (melenă) indică o sângerare activă în tubul digestiv

– prezența sângelui în vărsături (care poate avea aspectul de zaț de cafea) sau eliminarea de scaune negre, lucioase și urât mirositoare (melenă) indică o sângerare activă în tubul digestiv durerea toracică severă – deoarece simptomele unei arsuri gastrice severe pot mima un infarct miocardic, orice durere bruscă, intensă în piept, care radiază spre braț sau maxilar și este însoțită de respirație greoaie, trebuie tratată ca o urgență cardiologică până la proba contrarie

Ce remedii rapide sunt pentru arsurile gastrice

Atunci când o arsură apare pe neașteptate, după o masă copioasă sau noaptea, este nevoie de soluții care să acționeze în câteva minute pentru a neutraliza acidul sau pentru a proteja mecanic esofagul.

O primă opțiune foarte eficientă o reprezintă antiacidele, compuși chimici pe bază de săruri de calciu, magneziu sau aluminiu care acționează direct în stomac prin reacții chimice de neutralizare, și scad instantaneu aciditatea lichidului gastric. Efectul lor este însă de scurtă durată, deoarece nu opresc producția de acid, ci doar o combat pe cea existentă.

O altă clasă importantă este cea a alginaților, substanțe extrase din alge marine care reacționează cu acidul din stomac și formează un gel gros care aderă la suprafața conținutului gastric și formează o barieră fizică. Această barieră împiedică mecanic ascensiunea acidului în esofag și, chiar dacă apare refluxul, gelul este cel care urcă, protejând mucoasa de sucul gastric coroziv.

Pe lângă produsele din farmacie, există și măsuri de prim ajutor non-farmaceutice la fel de utile, cum ar fi consumul unui pahar cu apă călduță pentru a spăla acidul de pe pereții esofagului. De asemenea, mestecarea unei gume fără mentă stimulează producția de salivă, care este natural alcalină și ajută la neutralizarea acidității esofagiene. În plus, ridicarea imediată în picioare sau adăugarea unor perne sub cap și torace folosește gravitația pentru a opri refluxul.

Tratament medicamentos

Atunci când arsurile devin frecvente și se instalează boala de reflux gastroesofagian, remediile rapide nu mai sunt suficiente, și este necesar un tratament medicamentos sistemic, menit să reducă sau să oprească secreția de acid de la sursă pentru a oferi mucoasei esofagiene timpul necesar să se vindece.

În primă fază, medicul poate indica administrarea de blocanți ai receptorilor H2, medicamente care blochează semnalele chimice ce stimulează celulele din stomac să producă acid. Ele oferă un echilibru bun între rapiditate și durată: încep să își facă efectul în aproximativ o oră și pot menține aciditatea sub control timp de până la 12 ore. Sunt ideale pentru prevenirea arsurilor nocturne sau pentru gestionarea simptomelor moderate.

Pentru cazurile mai severe și pentru vindecarea leziunilor esofagiene adânci, medicii prescriu inhibitori ai pompei de protoni, care blochează direct mecanismul celular ce secretă acidul clorhidric. Aceste medicamente nu oferă o ameliorare imediată și au nevoie de câteva zile de administrare corectă pe stomacul gol pentru a atinge eficiența maximă, însă reprezintă cea mai eficientă soluție împotriva refluxului cronic.

Schema de tratament poate fi completată, în cazuri specifice, de medicamente prokinetice, care ajută la accelerarea golirii stomacului în intestin și la creșterea tonusului muscular al sfincterului esofagian, și astfel reduc semnificativ presiunea internă și șansele ca acidul să mai refuleze.

Importanța dietei, în cazul arsurilor gastrice

Importanța alegerilor alimentare rezultă direct din capacitatea anumitor produse de a modifica mecanica și chimia sistemului digestiv. Eliminarea sau reducerea drastică a alimentelor declanșatoare, cum sunt prăjelile, cărnurile grase, ciocolata, menta și produsele foarte condimentate, este foarte importantă, deoarece acești compuși au proprietatea biologică de a relaxa mușchiul protector dintre esofag și stomac. De asemenea, o dietă conștientă exclude sau limitează alimentele cu aciditate ridicată, precum citricele, roșiile și sucurile concentrate, dar și băuturile carbogazoase sau cafeaua, care stimulează excesiv producția de acid clorhidric și destind pereții gastrici, accentuând presiunea internă.

Dincolo de lista alimentelor interzise, o dietă corectă se concentrează pe introducerea unor aliați nutriționali care calmează și protejează tractul digestiv. Consumul de alimente alcaline, cum sunt legumele verzi, broccoli, conopida sau bananele, ajută la tamponarea naturală a acidității excesive din stomac și oferă o ameliorare blândă a simptomelor. În plus, o alimentație bogată în fibre complexe, provenite din ovăz, orez brun sau cartofi dulci, absoarbe eficient sucurile gastrice și previne supraalimentarea, în timp ce proteinele slabe, cum sunt carnea de pui, curcan sau pește preparate la abur sau la cuptor, mențin tonusul muscular al sfincterului esofagian fără a îngreuna digestia.

Pe lângă natura și calitatea alimentelor, importanța dietei se extinde și asupra comportamentului și obiceiurilor noastre culinare. Fragmentarea meselor în porții mai mici și dese previne dilatarea excesivă a stomacului, reduce presiunea intra-abdominală și scade astfel probabilitatea ca acidul să refuleze în esofag. La fel de importantă este și respectarea unui program riguros de seară, care interzice consumul de alimente cu cel puțin trei ore înainte de culcare, pentru a permite stomacului să finalizeze procesul de digestie și pentru a asigura un somn liniștit, fără episoade nocturne de reflux.

Medicamentele pot stinge rapid simptomele acute, însă doar o disciplină alimentară corespunzătoare poate repara și proteja sistemul digestiv pe termen lung.

Cum putem preveni arsurile gastrice

Baza în prevenirea acestei afecțiuni este reprezentată de reconfigurarea obiceiurilor alimentare, atât din perspectiva a ceea ce punem în farfurie, cât și a modului în care consumăm hrana. O strategie de succes implică evitarea preventivă a alimentelor recunoscute pentru capacitatea lor de a relaxa sfincterul esofagian. În plus, moderația în consumul de cafea, alcool și băuturi carbogazoase reduce riscul ca mucoasa gastrică să fie stimulată să producă acid în exces. Totodată, renunțarea la obiceiul de a mânca în grabă și adoptarea unui ritm lent, mestecând bine fiecare înghițitură, previne înghițirea aerului și supraîncărcarea stomacului, factori care cresc presiunea intra-abdominală și forțează supapa esofagiană.

Pe lângă regulile alimentare, factorii fizici și controlul greutății corporale sunt determinanți în prevenirea pe termen lung a arsurilor. Menținerea unei greutăți optime prin mișcare moderată reduce presiunea fizică exercitată asupra organelor interne, presiune care în cazul persoanelor supraponderale împinge constant acidul în sus. De asemenea, purtarea de haine lejere, evitarea curelelor strânse excesiv sau a corsetelor reprezintă un gest minor, dar eficient, de a elimina presiunea artificială de pe abdomen. Chiar și în timpul odihnei, simplul gest de a înălța capul patului cu 10-15 centimetri, prin înclinarea somierei și nu doar prin adăugarea de perne, creează o barieră gravitațională naturală care previne refluxul din timpul nopții.

Nu în ultimul rând, combaterea stresului și renunțarea la vicii completează tabloul unei prevenții eficiente. Nicotina din țigări este un inamic major al sistemului digestiv, deoarece ea slăbește direct tonusul muscular al sfincterului esofagian, motiv pentru care renunțarea la fumat scade semnificativ incidența arsurilor. În egală măsură, stresul cronic și anxietatea stimulează sistemul nervos să accelereze producția de acid și să crească sensibilitatea la durere, motiv pentru care includerea unor tehnici de relaxare, cum sunt plimbările în aer liber, meditația sau exercițiile de respirație, aduce beneficii uriașe stomacului.

Prevenirea arsurilor gastrice este un proces ce depinde în totalitate de alegerile noastre zilnice și de respectul pe care îl acordăm propriului corp. Ea presupune adoptarea unei culturi a moderației și a echilibrului, nu privare sau restricții severe.

Sursa foto: Shutterstock