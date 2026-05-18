Neymar a explodat de furie după ce a fost înlocuit dintr-o eroare de comunicare

Jurnalul.ro Sport Fotbal international

de Redacția Jurnalul    |    18 Mai 2026   •   20:00
Cum a reacționat starul brazilian după ce a fost schimbat din greșeală pe teren

Neymar a avut parte de un moment tensionat în ultimul său meci înainte ca selecționerul Carlo Ancelotti să anunțe lotul Braziliei pentru Cupa Mondială, transmite AP.

Faza controversată s-a produs în minutul 65 al meciului disputat la Sao Paulo, scrie AP. Neymar primea îngrijiri medicale pentru gambă la marginea terenului, în timp ce Santos era deja condusă cu 3-0. În acel moment, oficialul de rezervă a ridicat tabela de schimbare indicând numărul 10, cel al lui Neymar, deși fundașul Gonzalo Escobar era jucătorul care trebuia înlocuit. Tânărul Robinho Jr. a intrat imediat pe teren, iar arbitrul a considerat schimbarea efectuată. „Știam că Robinho intră, dar nici măcar nu mă uitam. Nu știam că am fost schimbat. A fost o greșeală foarte gravă a oficialilor”, a declarat Neymar după meci.

Atât Neymar, cât și antrenorul lui Santos, Cuca, au încercat să le explice arbitrilor că schimbarea fusese făcută eronat. Atacantul a arătat inclusiv foaia oficială de schimbare camerelor TV, document pe care apărea numărul lui Escobar, nu al său. Arbitrul Paulo Cesar Zanovelli i-a acordat însă cartonaș galben lui Neymar pentru proteste și refuzul inițial de a accepta schimbarea. „Da, a fost o greșeală a oficialului de rezervă. Dar nu acesta este motivul pentru care am pierdut”, a spus antrenorul Cuca după partidă.

Meciul cu Coritiba era considerat ultima oportunitate importantă pentru Neymar de a-l impresiona pe Carlo Ancelotti înaintea anunțării lotului Braziliei pentru Cupa Mondială. Fostul star al Barcelonei și PSG încearcă să revină la nivel înalt după accidentarea gravă la ligamentele genunchiului suferită în octombrie 2023. În ultimele săptămâni, presa braziliană a relatat că șansele lui Neymar de a prinde lotul de 26 de jucători au crescut, inclusiv datorită susținerii venite din partea unor lideri ai naționalei. Carlo Ancelotti urmează să anunțe oficial lotul Braziliei luni, la Rio de Janeiro.

 

(sursa: Mediafax)

 

