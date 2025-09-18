Guvernul amână trecerea la REGES-ONLINE până la 1 ianuarie 2026 – companiile primesc timp suplimentar pentru conformare

Respiro pentru angajatori: un an în plus pentru migrare și testare

Pentru mediul de afaceri, decizia guvernului înseamnă încă 12 luni pentru integrarea fluxurilor interne cu platforma digitală, testarea acceselor și instruirea echipelor HR. Amânarea reduce riscul de erori tehnice și permite o planificare etapizată, fără blocarea angajărilor sau a modificărilor contractuale la final de an, potrivit stiri pe surse.

Totuși, companiile care au amânat pregătirile nu mai pot invoca lipsa de timp. 2025 devine un an de conformare accelerată, cu audit de date, standardizare a procedurilor și simulări end-to-end înainte de 1 ianuarie 2026.

Beneficiile pentru salariați: predictibilitate și acces mai facil la date

Pentru angajați, decizia guvernului elimină riscul de a fi prinși între două sisteme în plin sezon de angajări și modificări salariale. Accesul online la istoricul de muncă rămâne un obiectiv central, dar implementarea lui completă va avea loc abia după termenul nou stabilit.

Până atunci, angajatorii trebuie să comunice transparent cu salariații privind canalele de actualizare și termenele de operare a schimbărilor pentru a evita confuzii legate de vechime sau suspendări.

Guvernul: „Rolul statului este să ofere soluții, nu bariere”

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a explicat că decizia a fost luată pentru a preveni sancțiunile și a permite o tranziție echilibrată:

„Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârşitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situaţia de a primi sancţiuni. Cred că rolul statului este să ofere sprijin şi soluţii, nu bariere. [...] Îndemn toţi angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârşitul anului să se înscrie în noua platformă.”

Executivul a precizat că migrarea bazelor de date este deja realizată la nivelul sistemului, iar angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă – un proces considerat rapid și simplificat.

Checklist pentru companii: ce trebuie făcut în 2025

Pentru a evita aglomerația de la finalul perioadei de tranziție, specialiștii recomandă:

desemnarea unui responsabil de proiect;

inventarierea tuturor tipurilor de evenimente de personal ce trebuie raportate;

revizuirea procedurilor interne și termenele de transmitere;

organizarea de sesiuni de training cu scenarii reale;

validarea identităților digitale și a rolurilor de acces;

testarea exporturilor/importurilor din sistemele interne HR.

Dacă tranziția este implementată corect, REGES-ONLINE promite un timp mai scurt de procesare a angajărilor, trasabilitate completă a modificărilor și acces rapid al salariaților la istoricul de muncă. În caz contrar, România riscă un nou „duș rece” la începutul lui 2026, când toleranța la erori va fi mult mai scăzută.