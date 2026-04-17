Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE

Prețurile carburanților afișate la pompă au continuat să scadă în această săptămână. După ce tonul l-au dat miercuri companiile Rompetrol, MOL și Socar, care au aplicat reduceri de 35 de bani la motorină și de 40 de bani la benzină, ieri scăderile de preț au ajuns și în benzinăriile Petrom și OMV. Aici reducerile au fost cu 35 de bani la benzina standard și de 30 de bani la motorina standard. Astăzi prețurile la benzina standard variază între 8,37 lei/l și 9,10 lei/l, în timp ce la motorina standard acestea sunt cuprinse între 9,28 lei/l și 9,67 lei/l după ce, odată cu declanșarea conflictului în Iran, cele mai mari prețuri înregistrate au fost de 8,90 lei/l la benzină și 10,35 lei/l la motorină. La începutul lunii, Executivul a redus acciza la motorină, dar scăderea prețurilor trebuie privită cu rezerve deoarece structura prețului din România limitează drastic potențialul unor ieftiniri semnificative. Taxele și accizele reprezintă încă o componentă majoră, rigidă, care nu scade odată cu petrolul. Astfel, chiar și atunci când materia primă se ieftinește, cum se întâmplă în această perioadă cu cotațiile țițeiului Brend, rafinat la noi, consumatorul final simte doar o parte din această reducere.

Pe data de 16 aprilie prețul mediu al unui litru de benzină era mai mare cu 4,9% comparativ cu luna precedentă, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costa ieri cu 21 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. De asemenea, în cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 8,7% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costa ieri cu 39 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

România vs UE

În această perioadă România se află pe locul al 17-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină. Statistica arată că la noi benzina este mai scumpă decât în Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Italia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia, țări unde în marea lor majoritate populația are o putere de cumpărare mai mare decât la noi.

În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 11 între statele UE în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Spania.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 9 la benzina fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Ungaria, Malta, Slovacia și Slovenia, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 6-lea în topul celor mai mici prețuri, după Bulgaria, Ungaria, Malta, Slovacia și Slovenia.

Doar acciza la motorină a fost redusă

Guvernul a aprobat la începutul acestei luni reducerea temporară a accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru (36 de bani cu TVA inclus). Măsura a intrat în vigoare în contextul unei crize pe piața petrolieră și se aplică exclusiv motorinei, nu și benzinei. Ministerul Finanțelor a estimat că această măsură va avea un impact bugetar de 610 milioane lei care va fi acoperit parțial din contribuția de solidaritate a companiilor petroliere. Executivul a evitat să reducă și acciza la benzină, susținând că scumpirea motorinei a fost cea mai agresivă, iar impactul a fost mai mare în sectoarele economice.

Scenariile pentru cotațiile țițeiului Brent

Scenariul central cu o probabilitate de realizare de 55–65% este că ne îndreptăm către o de-escaladare parțială a conflictului din Iran. Asta face ca prețurile să aibă următoarea tendință probabilă:

Brent: 92–103 USD/baril în următoarele zile;

Brent: 88–100 USD/baril în 2 săptămâni;

Motorină Amsterdam: 165–195 USD/baril;

„De-escaladarea controlată este cea mai probabilă pentru că toți actorii pierd masiv dacă situația scapă de sub control - iar până acum comportamentul lor arată clar că testează limitele, dar evită ruptura totală. Niciuna dintre marile puteri, nici țările mici, nici măcar Iranul, NU are interes ca petrolul să ajungă la 150–200$/baril pe termen lung, deoarece ar arunca economia mondială într-o recesiune globală”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), într-o analiză privind cotațiile viitoare ale țițeiului.

Probabil scenariul dorit esta ca fluxurile prin Strâmtoarea Ormuz să revină la 40-60% din normal, iar un acord informal sau presiunea globală poate stabiliza situația. Este, de fapt, scenariul pe care piața îl „cumpără” astăzi la 95 USD/baril.

Un alt scenariu care ar putea să apară cu o probabilitate de 25–35% este cel de stres care ar aduce o escaladare regională și poate determina ca prețurile probabil să atingă:

Brent: 103–118 USD/baril în câteva zile;

Brent: 110–130 USD/baril în 2 săptămâni;

Motorină Amsterdam: 220–255 USD/baril;

Există și un scenariu critic, cu o probabilitate foarte mică (1–5%) de apariție a unui blocaj aproape total. Într-o astfel de situație:

Brent: 120–145 USD/baril în câteva zile;

Brent: 135–170 USD/baril în 2 săptămâni;

Motorină Amsterdam: până la 260–320 USD/baril;

„Aici dispare noțiunea de «premium de risc». Intrăm în șoc de ofertă. Un blocaj aproape complet al Ormuz înseamnă scoaterea din piață a până la 15–18 milioane barili/zi - cel mai mare impact energetic global din istoria omenirii. Și în acest scenariu există soluții; guvernele pot interveni pentru ca stocurile strategice să fie eliberate, iar economia globală nu va simți efectul acestui blocaj, cel puțin nu în următoarele săptămâni”, mai spune Dumitru Chisăliță în analiza citată.

Suntem cei mai săraci, dar plătim cel mai mult

Dacă este să comparăm prețurile carburanților cu puterea de cumpărare, toate statisticile sunt aruncate în aer. Românii plătesc cel mai mult pentru carburanți din Uniunea Europeană. Astfel, o analiză recentă a Asociației Emergia Inteligentă arăta că avem cea mai scumpă motorină, depășind cu multe cela mai bogate țări comunitare, iar la benzină eram pe locul doi, după Grecia.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹



