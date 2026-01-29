IMM România luptă contra birocrației: Doar 5 angajați pentru înregistrare puncte de lucru!

IMM România cere modificări urgente la Legea 245/2025: Scutire de birocrație pentru punctele de lucru cu sub 5 angajați

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) care modifică Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Scopul? Să corecteze dispozițiile din Legea nr. 245/2025, care obligă firmele cu sedii secundare și cel puțin un salariat să le înregistreze fiscal la ANAF ca plătitoare de salarii.

IMM România aplaudă inițiativa și cere completări esențiale: înregistrarea obligatorie doar pentru punctele de lucru cu minim 5 salariați, situate în alt UAT față de sediul social. Asociația salută preluarea propunerilor sale în proiectul Ministerului Finanțelor, printre care:

Eliminarea obligației înregistrării tuturor sediilor secundare din același UAT;

Posibilitatea ca firmele să înregistreze doar un sediu secundar ca plătitor de salarii pentru toate entitățile din același UAT;

Fără înregistrare fiscală pentru sediile secundare din același UAT cu sediul social – antreprenorii folosesc codul fiscal propriu.

Noile sarcini birocratice introduse de Legea 245/2025

Legea nr. 245/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 1204 din 29 decembrie 2025, impune întreprinderilor cu sedii secundare și cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii să solicite înregistrarea fiscală ca plătitoare de salarii și venituri asimilate. Anterior, obligația viza doar punctele cu minim 5 salariați.

Aceasta înseamnă birocrație suplimentară pentru IMM-uri, cu termen limită de conformare la 31 ianuarie 2026. IMM România cere Guvernului modificări de urgență, pledând constant pentru debirocratizare. Asociația promovează principiul "one in, two out": orice act normativ cu noi obligații pentru IMM-uri trebuie să elimine cel puțin două altele existente.