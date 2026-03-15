Panică în Prahova: 120 de oameni evacuați dintr-o biserică monument istoric cuprinsă de flăcări

de Redacția Jurnalul    |    15 Mar 2026   •   12:20
Sursa foto: O biserică veche de sute de ani a luat foc în timpul slujbei

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o biserică monument istoric din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moşneni, circa 120 de persoane evacuându-se.

"Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane", anunţă ISU Prahova.

Biserica parohială este monument istoric.

La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti cu 3 autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD, iar în sprijin, acţionează şi o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.

Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită la finalizarea intervenţiei.

AGERPRES

