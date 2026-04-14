Independența alimentară: Țara care poate asigura singură hrana pentru toată populația. Pe ce loc se află România?

Este vorba despre Guyana, potrivit unui studiu publicat în revista Nature Food și citat de Visual Capitalist.

În acest context, România se află pe locul 21 la nivel global, cu un grad ridicat de autosuficiență, dar fără a atinge independența alimentară completă.

Analiza nu se rezumă la producția totală de calorii, luând în calcul capacitatea fiecărei țări de a asigura o dietă echilibrată. Au fost evaluate șapte categorii de alimente: produse bogate în amidon, fructe, legume, lactate, carne, pește și leguminoase.

Țara care a atins autosuficiența alimentară

Rezultatele arată că inclusiv marile puteri agricole depind de importuri, într-o anumită măsură, pentru a acoperi toate aceste grupe.

Guyana este singurul stat care îndeplinește criteriile pentru toate cele șapte categorii, reușind chiar să genereze surplus în anumite segmente, în special la alimentele de bază și fructe.

China și Vietnam urmează în clasament, cu acoperire pentru șase din cele șapte categorii, principalele deficite fiind în zona produselor lactate.

De ce statele dezvoltate nu sunt în top?

În mod surprinzător, țări cu economii puternice, precum Statele Unite și Canada, acoperă doar patru dintre cele șapte grupe alimentare. Specialiștii explică diferențele prin factori geografici și climatici, inclusiv sezoane agricole scurte în regiunile nordice, care limitează producția de fructe și legume.

În alte regiuni, precum Orientul Mijlociu și Africa de Nord, constrângerile sunt legate în special de resursele de apă. Deși găzduiesc o parte semnificativă din populația globală, aceste zone dispun de o proporție redusă din resursele regenerabile de apă.

Dezechilibrele sunt vizibile și în sectorul pescuitului, unde Asia domină acvacultura globală, cu peste 90% din producție, potrivit datelor Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Pe ce loc se află România?

România se află în grupul statelor care acoperă cinci din cele șapte categorii alimentare analizate, alături de Spania, Turcia, Rusia, Ucraina și Croația.

Deși sectorul agricol intern este solid, țara continuă să depindă de importuri pentru anumite tipuri de alimente, ceea ce împiedică atingerea autosuficienței totale, potrivit dcnews.ro.

Datele analizate arată că independența alimentară completă rămâne o excepție la nivel global. România se situează într-o poziție bună în clasament, însă, la fel ca majoritatea statelor, rămâne conectată la comerțul internațional pentru a-și completa necesarul alimentar.