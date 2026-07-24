India vrea să intre în Europa prin România. Schimburi comerciale de miliarde. Rolul strategic al Portului Constanța

Anunțul a fost făcut după întâlnirea de la Palatul Victoria dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită oficială în România.

Premierul a subliniat că relațiile economice dintre cele două țări au un potențial de dezvoltare semnificativ, în condițiile în care India este în prezent al treilea partener comercial al României din regiunea Indo-Pacific.

„India este al treilea partener comercial al României în regiunea Indo-Pacific, iar schimburile comerciale dintre țările noastre au ajuns anul trecut la aproape 1,3 miliarde de dolari. Potențialul este însă mult mai mare”, a transmis Ilie Bolojan.

Președinta Indiei: 'România este o poartă strategică spre piața europeană"

Președinta Indiei, Droupadi Murmu, a declarat vineri, în cadrul Forumului de Afaceri România–India, că relațiile economice dintre cele două state au un potențial mult mai mare decât nivelul actual al schimburilor comerciale și a subliniat că România reprezintă un partener strategic pentru India.

Șefa statului indian a afirmat că România și India au construit, în peste 70 de ani de relații diplomatice, un parteneriat bazat pe încredere, respect și valori democratice comune, iar transformările economiei globale oferă noi oportunități de cooperare.

„România servește nu doar ca o destinație importantă pentru investiții, ci și ca o poartă către piața europeană”, a spus Droupadi Murmu.

Președinta Indiei a susținut că viitorul acord de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană va reprezenta unul dintre cele mai importante parteneriate economice la nivel mondial, având în vedere că cele două piețe însumează aproape două miliarde de locuitori și o economie de aproximativ 25 de trilioane de dolari.

Murmu a precizat că India și Uniunea Europeană negociază și un acord privind protecția investițiilor, care ar urma să ofere un mediu mai predictibil pentru companii și să consolideze integrarea lanțurilor valorice.

În ceea ce privește relația bilaterală cu România, președinta Indiei a apreciat că schimburile comerciale au crescut în ultimii ani, însă „rămân sub adevăratul lor potențial”, în condițiile în care firmele indiene văd România drept un punct strategic de intrare pe piața europeană, iar companiile românești pot găsi noi oportunități pe piața indiană.

Droupadi Murmu a evidențiat mai multe domenii în care cele două state pot dezvolta proiecte comune, printre care inteligența artificială, semiconductorii, telecomunicațiile, energia curată, digitalizarea, industria de apărare, agricultura, industria farmaceutică, logistica și infrastructura de transport.

Șefa statului indian a vorbit și despre transformarea economică a Indiei, afirmând că țara a devenit un lider global în domenii precum tehnologia digitală, energia regenerabilă, tehnologia informației, biotehnologia, industria spațială și fintech.

Totodată, aceasta a prezentat obiectivele strategiei „Viksit Bharat 2047”, care urmărește transformarea Indiei într-o națiune dezvoltată până la centenarul independenței, prin atragerea investițiilor și dezvoltarea parteneriatelor internaționale în tehnologie.

Murmu a arătat că expertiza României în domeniul energiei nucleare și obiectivele sale privind tranziția energetică se completează cu investițiile Indiei în energie solară, hidrogen verde și biocombustibili, existând oportunități și în industria fertilizanților, chimică și securitatea alimentară.

Președinta Indiei a adăugat că cele două state dispun deja de mecanisme instituționale de cooperare economică, inclusiv grupuri comune de lucru în domeniul energiei și apărării, iar finalizarea acordurilor privind securitatea socială, migrația și mobilitatea forței de muncă ar putea facilita circulația lucrătorilor calificați între România și India.

În încheiere, Droupadi Murmu și-a exprimat încrederea că mediul de afaceri din cele două țări va transforma oportunitățile existente în investiții și parteneriate comerciale pe termen lung, contribuind la consolidarea relațiilor economice româno-indiene.

Cooperare în energie, tehnologie și industria de apărare

Discuțiile oficiale au vizat extinderea colaborării în mai multe domenii strategice, printre care energia, industria de apărare, tehnologia, industria farmaceutică și producția de îngrășăminte.

„Ne propunem să dublăm volumul schimburilor comerciale, să atragem mai multe investiții și să continuăm demersurile pentru ridicarea relației bilaterale la nivel de Parteneriat Strategic în 2028”, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, echipele guvernamentale ale celor două state urmează să accelereze proiectele aflate în derulare și să identifice noi oportunități de colaborare.

Portul Constanța, poartă de acces pentru mărfurile indiene către Europa

Un punct important al discuțiilor a fost conectivitatea comercială. Autoritățile române consideră că Portul Constanța poate avea un rol strategic în facilitarea accesului produselor indiene pe piața europeană.

„Portul Constanța poate deveni un punct de acces important pentru mărfurile indiene către piața europeană și un element-cheie al Coridorului Economic India–Orientul Mijlociu–Europa (IMEC)”, a precizat Bolojan.

Oficialii români au discutat și despre dezvoltarea conexiunilor aeriene directe între România și India, pentru susținerea comerțului, investițiilor, turismului și relațiilor dintre cetățeni.

Nicușor Dan: „România este poarta de intrare dinspre Asia înspre Europa”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul evenimentului „Romania India Business Forum”, că relația economică dintre cele două state are perspective importante de dezvoltare.

Șeful statului a evidențiat dimensiunea economică a vizitei președintei Indiei și a subliniat avantajele pe care România le poate oferi investitorilor indieni.

„India este a patra economie a lumii. India este un mare centru de inovație tehnologică”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, România poate reprezenta un punct de legătură între Asia și Europa datorită poziției geografice, infrastructurii de transport și resursei umane din domenii precum tehnologia și cercetarea.

„România este poarta de intrare dinspre Asia, înspre Europa. De asemenea, România este o țară cu o perspectivă energetică interesantă și cu o calitate a personalului importantă, în special în zona de tehnologie, științe și IT”, a declarat președintele.

Peste 600 de companii indiene active în România

Nicușor Dan a precizat că peste 600 de companii cu capital indian sunt înregistrate în România și au creat mai mult de 10.000 de locuri de muncă.

Printre domeniile în care sunt prezente companiile indiene se numără IT-ul, industria auto, metalurgia și sectorul farmaceutic.

„Un exemplu este Terapia Cluj, dar avem de asemenea companii în zona de IT, în zona auto și în metalurgie. Există oportunități interesante pe piața românească pentru companii indiene care să vină să investească”, a spus președintele.

El a menționat că noi oportunități de colaborare există și în domenii precum energia și industria de apărare.

Cooperare economică și infrastructură

Președintele României a subliniat și posibilitatea dezvoltării unor proiecte comune în domeniul cercetării și al industriei aerospațiale, menționând participarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială la un program spațial în India.

În același timp, Nicușor Dan a evidențiat rolul Portului Constanța și al Dunării ca infrastructură de transport pentru companiile indiene interesate de piața europeană.

„O oportunitate pentru companii indiene în România este portul Constanța și Dunărea, o modalitate eficientă de a ajunge la piața europeană”, a declarat șeful statului.

El a adăugat că reluarea mecanismelor de cooperare economică dintre cele două țări reprezintă un pas important, iar Comisia mixtă româno-indiană urmează să se reunească în această toamnă la New Delhi.

Oficialii români și indieni își propun ca obiectivele stabilite să fie transformate în proiecte concrete, prin creșterea investițiilor, dezvoltarea comerțului și consolidarea relației strategice dintre cele două state.