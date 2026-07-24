Horoscop săptămânal, 27 iulie - 2 august 2026. Când va fi cea mai norocoasă zi a anului? Aruncă zarurile și fă să se întâmple ceva!

De asemenea, este posibil să observăm indicii ale unei evoluții incredibile care se întâmplă la scară largă. Fie că sunt lucruri mari sau mici, apar indicii subtile - să știți că omenirea pășește pe o nouă cale.

Profilul energetic al acestei săptămâni

Pe măsură ce începem să lăsăm luna iulie în urmă, avem o altă săptămână interesantă în față! Punctul central al săptămânii va fi cu siguranță Luna plină în Vărsător, care sosește pe 29 iulie. Aceasta este o Lună plină în general foarte benefică. Vărsătorul se leagă de comunitățile, grupurile, asociațiile și prietenii noștri. De asemenea, se conectează la tehnologie, viitor, astrologie și speranțele și aspirațiile cuiva. Oricare dintre aceste teme ar putea fi evidențiată pentru tine în acest moment.

Totuși, avem și alte vești încântătoare! „Cea mai norocoasă zi a anului” sosește și pe 29 iulie, când puternicul Soare se unește cu Jupiter! Se vor întâlni în semnul zodiacal Leu pentru prima dată la 12 ani, inundând universul cu oportunități de aur de a se manifesta așa cum ne dorim. Totuși, temele Leului sunt deosebit de promițătoare: romantismul și întâlnirile, dragostea adevărată, copiii și fertilitatea, pasiunea, hobby-urile sau recreerea, jocurile de noroc, precum și arta și exprimarea. Aruncă zarurile și fă să se întâmple ceva!

În ceea ce privește vremea cosmică din această săptămână, 27 iulie este destul de visătoare și incitantă, deoarece Soarele va fi în trigon cu Neptun și sextil cu Uranus. Venus va face cuadratură cu Marte pe 29 iulie, așa că fii precaut în situațiile relaționale.

Aspecte și tranzite astrologice

27 iulie – Soarele în trigon cu Neptun

27 iulie – Soarele în sextil cu Uranus

29 iulie – Lună plină în Vărsător (6 grade)

29 iulie – Venus în cuadratură cu Marte

29 iulie – Soarele în conjuncție cu Jupiter

BERBEC

O lună plină sosește săptămâna aceasta, punând în lumină sectorul tău de împlinire. Acest lucru este interesant, deoarece s-ar putea să faci acum o descoperire majoră în jurul unei speranțe, obiectiv, vis sau aspirație. Pe de altă parte, ai putea participa la unele evenimente pline de farmec care îți permit să-ți extinzi rețeaua de contacte.

TAUR

Una dintre cele mai importante săptămâni ale anului pentru viața ta profesională sosește. Acest lucru se datorează faptului că va apărea o lună plină puternică, care te va ajuta să fii pus în lumina reflectoarelor, ceea ce poate aduce oportunități pentru o promovare, o evaluare favorabilă sau o nouă ofertă de muncă. Dacă te simți neîmplinit, s-ar putea să decizi în schimb că este timpul să te îndrepți în direcții noi.

GEMENI

O lună plină răsună în această săptămână și este una destul de promițătoare. Aceasta dansează în sectorul tău de expansiune, ceea ce te va împinge să pășești în direcții noi. Câteva teme potențiale care ar putea apărea pentru tine sunt călătoriile, mediul academic, aspectele legale, proiectele media sau pur și simplu o șansă de a-ți evalua convingerile.

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RAC

Bine ai venit la o săptămână care aduce încă o lună plină.. Probabil va evidenția probleme financiare importante, care ar putea aduce vești despre o înțelegere, un bonus, o moștenire sau achitarea unei datorii. Acesta ar fi un moment excelent pentru a te întâlni cu un consultant financiar pentru a discuta despre creșterea pe termen lung.

LEU

Pregătește-te pentru una dintre cele mai importante săptămâni ale anului pentru relațiile tale. O lună plină pe cer sosește, ceea ce va aduce o decizie importantă cu privire la un partener semnificativ în viața ta personală, lumea afacerilor sau colaborarea. Adesea, aceasta este o perioadă de uniune - care vă apropie. Cu toate acestea, dacă nu sunteți aliniați, vă puteți aștepta să mergeți pe drumuri separate.

FECIOARĂ

O săptămână deosebit de aglomerată se apropie, odată cu o lună plină în zona ta de productivitate! Adesea, aceasta aduce un moment important în ceea ce privește echilibrul dintre viața profesională și cea personală, angajarea sau sănătatea fizică - așa că ceva se pregătește în viața ta. Indiferent de ce se întâmplă, asigură-te că îți menții programul strâns și structurat, deoarece vei avea multe de făcut.

BALANȚĂ

Ai putea simți că inima ta erupe cu artificii săptămâna aceasta, În timp ce o lună plină cântă imnuri în zona ta de pasiune. Pentru persoanele singure, ai putea întâlni o conexiune cu sufletul pereche sau, pentru cei care se întâlnesc, s-ar putea să realizezi că te îndrăgostești. Dacă sunteți cupluri, acum este momentul să te concentrezi pe aprinderea mai profundă a conexiunii voastre.

SCORPION

Pregătește-te pentru o săptămână care te va cufunda profund în emoțiile tale. Luna plină evidențiază zona ta domestică, așa că situații legate de casă, familie sau viața ta emoțională ar putea apărea pentru tine. Unii dintre voi s-ar putea să se mute, să renoveze sau să facă o achiziție pentru spațiul lor de locuit în această perioadă.

SĂGETĂTOR

Vei fi dornic să exprimi idei mărețe și să te prezinți acum. Luna plină din această săptămână te-ar putea inspira în moduri care te vor motiva. Învață, comunică și aventurează-te în noi teritorii. Dacă poți pleca într-o călătorie rapidă - în special către o destinație apropiată - te vei distra de minune.

CAPRICORN

Această săptămână aduce un accent suplimentar asupra vieții tale financiare deoarece luna plină îți energizează sectorul de venituri. Banii ar putea intra și ieși în această perioadă. De exemplu, s-ar putea să auzi de un client nou, o mărire de salariu sau o ofertă de muncă - sau, în schimb, să trebuiască să cheltuiești bani pentru o cheltuială considerabilă. Dacă un flux de venit se termină, te împinge spre următorul.

VĂRSĂTOR

Încheie centura pentru cea mai importantă săptămână a anului deoarece luna plină cade în semnul tău zodiacal. Un obiectiv sau un plan major ar putea fi acum la îndemână, aducându-ți energie euforică pentru a sărbători această mare descoperire. Fii conștient de faptul că o relație de bază este probabil să fie implicată direct și în această perioadă - probabil într-un mod benefic.

PEȘTI

Așteaptă-te ca intuiția ta să se activeze în multe feluri importante săptămâna aceasta. O lună plină va sosi într-unul dintre cele mai sensibile și psihice sectoare ale tale și va răsuna în adâncurile tale. Acesta este un moment magnific pentru a te relaxa, a te odihni, a te reîncărca, a visa cu ochii deschiși și a te concentra pe dezvoltare. Noi descoperiri mentale ar putea apărea atunci când găsești liniștea, potrivit yahoo.com.

