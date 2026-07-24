O altă navă a fost lovită lângă Sfântu Gheorghe. Este al doilea incident naval într-o singură săptămână

Autoritățile române au fost informate, în noaptea de 23 spre 24 iulie 2026, despre un nou incident produs la bordul unei nave comerciale în Marea Neagră - al doilea de acest fel în doar trei zile, în aceeași zonă, la est de Sfântu Gheorghe.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Centrul Maritim de Coordonare și Salvare (MRCC) din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat cu privire la un incident la bordul navei comerciale Christiana B, sub pavilion Liberia, care transporta cărbune din Norfolk, Statele Unite, către Ucraina. Nava se afla în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe.

Apelul de urgență a fost transmis prin canalul maritim internațional, echipajul semnalând o avarie la navă și solicitând sprijin - existând, la momentul respectiv, informații potrivit cărora ar fi fost posibilă evacuarea echipajului.

Ca urmare a solicitării, au fost activate mecanismele de răspuns specifice. MRCC a coordonat intervenția, iar spre zona incidentului au fost direcționate navele SAR Apollo și SAR Artemis, ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) - aceleași nave implicate și în operațiunea de salvare de acum trei zile. Totodată, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o misiune de cercetare aeriană, pentru evaluarea situației din teren.

Vestea bună: echipajul e în siguranță

Din informațiile comunicate de comandantul navei rezultă că nu există persoane rănite și că echipajul nu mai solicită evacuarea. Nava este în măsură să-și continue deplasarea către țărm, pentru efectuarea verificărilor tehnice și remedierea avariei.

Evaluările preliminare indică faptul că avaria produsă la nivelul magaziei nr. 6 este posibil să fi fost cauzată de impactul cu o dronă maritimă sau de explozia unei mine marine - variante similare cu cele analizate și în cazul precedentului incident.

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Autoritățile române monitorizează evoluția situației și mențin cooperarea operațională între toate structurile cu atribuții în domeniu. DSU a precizat că informațiile prezentate au caracter preliminar și pot suferi modificări, dat fiind caracterul dinamic al situației.

Alertă în Tulcea după atacurile Rusiei din Ucraina. MApN: Nu au fost încălcări ale spațiului aerian

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că nu au existat încălcări ale spațiului aerian al României și nici impact pe teritoriul național, după atacul cu drone lansat în noapte de joi spre vineri de Rusia asupra Ucrainei în apropierea graniței. Însă, a fost emis un mesaj RO-Alert.

Federația Rusă a executat, în cursul nopții de 23 spre 24 iulie, o serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România, anunță MApN.

Conform instituției, sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a detectat, în jurul orei 00:10, un grup de ținte aeriene care evoluau la aproximativ 33 de kilometri nord de granița fluvială cu România.

Pentru monitorizarea situației, un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 00:48.

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea avertizării populației, iar la ora 00:56 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 01:33, după ce situația a fost reevaluată.

Ministerul Apărării precizează că, pe durata incidentului, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact la sol ale vreunui vehicul aerian pe teritoriul României.

„MApN monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate”, a mai transmis instituția.

Acesta este al doilea mesaj RO-Alert emis în nordul județului Tulcea în două nopți consecutive, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Dunării și a frontierei cu România, scrie Mediafax

Al doilea incident în trei zile, în aceeași zonă

Cazul navei Christiana B vine la doar trei zile după ce nava Gas Lisbon, o cisternă încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL), a suferit o explozie și un incendiu puternic, în noaptea de 20 spre 21 iulie, la aproximativ 14-20 de mile marine de Sfântu Gheorghe - practic, în aceeași porțiune a Mării Negre. Nava plecase din Alexandria, Egipt, cu destinația Reni, Ucraina, transportând peste 3.790 de tone de propan și un echipaj de 17 persoane. Trei marinari fuseseră răniți atunci, doi dintre ei cu arsuri, și transportați la Spitalul Județean Tulcea.

Președintele Nicușor Dan declarase, la momentul respectiv, că nava Gas Lisbon „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României", iar surse din Administrația Fluvială a Dunării de Jos, citate de presă, au susținut că explozia ar fi fost provocată de o dronă marină, de proveniență neconfirmată. Vineri, 23 iulie, o misiune aeriană de recunoaștere a constatat că incendiul de la bordul acelei nave slăbise în intensitate, fără manifestări de flacără deschisă.

Reacția Ministerului de Externe

Referindu-se la incidentul anterior, cu nava Gas Lisbon, ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a declarat marți seară că România va continua colaborarea cu NATO și Uniunea Europeană pentru creșterea capacității de apărare la Marea Neagră: „Ce am făcut și vom continua să facem este să ne asigurăm în formatele internaționale, vorbim de NATO, Uniunea Europeană, colaborarea cu celelalte țări, că reușim împreună să putem să creștem capacitatea de apărare, capacitatea de analiză a informațiilor și să protejăm securitatea la Marea Neagră." Țoiu a menționat și colaborarea cu Germania și Franța, aliați tradiționali ai României pe acest subiect la nivelul Uniunii Europene.

Repetarea unor astfel de incidente, la interval de doar câteva zile și în aceeași zonă a Mării Negre, readuce în atenție vulnerabilitatea navelor comerciale care tranzitează Zona Economică Exclusivă a României, pe rute către porturile ucrainene, într-un context regional tensionat de războiul din Ucraina.

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