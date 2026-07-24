Tragedie în Grecia: o familie de moldoveni a murit în drum spre vacanță. A pierit și bebelușul de 6 luni

O vacanță care trebuia să fie una fericită s-a transformat într-o tragedie cumplită pentru o familie din Republica Moldova. Lucia Sîrbu, 28 de ani, și soțul ei, Constantin Sîrbu, 35 de ani, ambii din municipiul Strășeni, au murit alături de fetița lor de doar șase luni, într-un accident rutier devastator produs în regiunea Halkidiki, din Grecia.

Cum s-a produs accidentul

Tragedia a avut loc miercuri, 15 iulie 2026, în jurul orei 18:20-18:30, pe drumul provincial care leagă localitățile Nea Moudania și Nikiti, pe tronsonul Polygyros-Metamorfosis, în apropierea Mănăstirii Sfântul Arsenie, lângă localitatea Metamorfosi din Halkidiki - o zonă intens circulată de turiști în sezonul estival, dar cunoscută, potrivit presei elene, și pentru porțiunile de drum periculoase.

Familia călătorea cu mașina proprie, împreună cu cele două fiice ale lor, când autoturismul s-a ciocnit frontal cu un camion-cisternă, potrivit relatării publicației britanice. Impactul a fost extrem de puternic. Lucia și bebelușa de șase luni au murit pe loc. Constantin a fost descarcerat de echipele de intervenție, aflat în stare critică, și transportat de urgență la spitalul din Polygyros, dar a murit la câteva ore distanță, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva.

Singura supraviețuitoare, în stare critică

Fiica cea mare a cuplului, în vârstă de 7 ani, a supraviețuit accidentului, dar a suferit răni grave și a fost transportată cu elicopterul la un spital din Salonic, unde rămâne internată în stare critică. Șoferul camionului-cisternă nu a fost rănit în urma impactului.

Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor exacte ale coliziunii.

O familie plecată să sărbătorească nașterea celui de-al doilea copil

Potrivit celor apropiați, Lucia și Constantin Sîrbu plecaseră în Grecia tocmai pentru a se bucura de un concediu și pentru a sărbători venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor. Cunoscuții descriu familia drept unită, iar pe cei doi soți drept oameni harnici și cu o bunătate aparte.

Familia Sîrbu a fost înmormântată ieri, 23 iulie, în orașul Strășeni. Slujba a avut loc la Biserica Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, unde rude, prieteni și cunoscuți au venit să le aducă un ultim omagiu.