Vești din economie: INS anunță creștere mai mare a PIB-ului în 2025

Institutul Național de Statistică (INS) a revizuit în creștere datele privind evoluția economiei României în primele nouă luni din 2025. Conform noilor estimări provizorii, Produsul Intern Brut (PIB) a avansat mai mult decât se anunțase inițial, susținut de agricultură, construcții și comerț.

Economia României, peste estimările inițiale

INS arată că, în perioada ianuarie–septembrie 2025, PIB-ul României a crescut cu 0,9% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024. Datele revizuite indică o dinamică economică ușor mai bună decât cea comunicată anterior, potrivit Observator news.

La începutul lunii decembrie, INS anunțase o creștere de 0,8% pe seria brută și de 1,4% pe seria ajustată sezonier pentru primele nouă luni din 2025. Totodată, instituția preciza că în trimestrul al treilea din 2025 economia a înregistrat o scădere de 0,2% față de trimestrul precedent, în termeni reali.

Evoluția PIB în trimestrul III din 2025

Potrivit datelor ajustate sezonier, PIB-ul estimat pentru trimestrul III din 2025 a fost de 486,793 miliarde lei, la prețuri curente. Comparativ cu trimestrul anterior, economia a scăzut cu 0,2%, însă față de trimestrul III din 2024 s-a consemnat o creștere de 1,5%.

Pentru intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB-ul ajustat sezonier a ajuns la 1.416,05 miliarde lei, în creștere reală cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe serie brută, PIB-ul din trimestrul III 2025 a fost estimat la 518,092 miliarde lei, în creștere reală cu 1,7% față de trimestrul III 2024. La nivelul primelor nouă luni, PIB-ul a totalizat 1.339,921 miliarde lei, marcând un avans real de 0,9% comparativ cu perioada similară din 2024.

Revizuiri pozitive față de datele anterioare

Comparativ cu varianta provizorie publicată anterior, datele actualizate arată că în trimestrul III din 2025 PIB-ul a fost revizuit în creștere cu 0,1 puncte procentuale, de la 101,6% la 101,7%. În același timp, dinamica valorii adăugate brute (VAB) a fost majorată de la 101,7% la 101,8%.

Agricultura, construcțiile și comerțul trag economia în sus

Revizuirea pozitivă a fost determinată în principal de evoluții mai bune în mai multe sectoare-cheie. Agricultura, silvicultura și pescuitul și-au majorat contribuția la creșterea PIB de la +0,5% la +0,6%, în timp ce volumul activității a rămas neschimbat față de estimarea anterioară.

Industria a avut aceeași contribuție la PIB (+0,2%), însă volumul activității a fost ușor revizuit în sus. Construcțiile au continuat să fie un motor important al economiei, cu o contribuție de +0,8%, iar volumul activității a crescut peste estimările inițiale.

De asemenea, comerțul, transporturile, depozitarea, hotelurile și restaurantele au înregistrat o contribuție mai mare la creșterea PIB, de la +0,1% la +0,2%, susținută de o accelerare vizibilă a volumului de activitate.

Consum mai mare, investiții în scădere

Din perspectiva utilizării PIB, cele mai importante modificări au fost înregistrate la consum. Cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației a fost revizuită de la +0,1% la +0,5%, pe fondul creșterii volumului consumului.

Și consumul individual al administrațiilor publice a avut o contribuție mai mare la PIB, în timp ce consumul colectiv al administrațiilor publice a fost revizuit în scădere. În același timp, formarea brută de capital fix, un indicator al investițiilor, a avut o contribuție mai redusă decât în estimarea anterioară.

Datele revizuite ale INS confirmă o evoluție economică mai bună decât se estima inițial pentru primele nouă luni din 2025, chiar dacă trimestrul al treilea a adus o ușoară contracție față de trimestrul precedent. Agricultura, construcțiile și comerțul au fost principalele motoare ale creșterii, în timp ce consumul populației a avut un rol tot mai important în susținerea economiei.