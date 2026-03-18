Criză totală în Parlament: bugetul României, blocat după un conflict exploziv în coaliție

Blocaj total în Parlament: negocieri suspendate până la „o soluție de compromis”

Discuțiile privind bugetul de stat au fost suspendate pe termen indefinit, marți seară, în Parlament, după ce partidele din coaliția de guvernare nu au reușit să ajungă la un acord. Decizia vine într-un context tensionat, descris de parlamentari drept unul fără precedent în ultimii 35 de ani.

Liderii politici au fost trimiși la negocieri, în încercarea de a identifica o soluție comună care să permită reluarea dezbaterilor.

Pozițiile partidelor: acuzații, presiuni și apeluri la compromis

Declarațiile politicienilor reflectă gravitatea situației:

Bogdan Huțucă, deputat PNL:

„Mă așteptam la dezbateri tensionate, dar nu mă așteptam să ajungem în situația de azi, ca unul din bugete să pice, e o situație fără precedent în ultimii 35 de ani și expunem bugetele instituțiilor centrale, primăriilor, fondurile europene, sistemele de salarizare și pensii. Blocarea bugetului are consecințe asupra nivelului cu care se împrumută România.”

Miklos Zoltan, deputat UDMR:

„Cred că suntem de acord toți că țara asta are nevoie de un buget cat se poate de repde, mâine-poimâine. În mod evident suntem într-un impas și avem nevoie de o soluție de compromis. Noi am propus soluții la aceasta problemă, dar în acest momemt la nivelul acestei comisii nu am reușit să identificăm nicio soluție până acum. E nevoie de o decizie la nivel de lideri, propun să suspendăm lucrările până se identifică de către lideri acea soluție de compromis.”

Adrian Câciu, deputat PSD:

„sunt convins că această seară este un sfetnic bun pentru toată lumea și se vor găsi soluții”

Dorin Petrea, senator PACE:

„Ceea ce vedem este că această coaliție nu mai funcționează, punct! Noi am venit, v-am asigurat stabilitatea, dar problema trebuia să o rezolvați dvs pe 31 decembrie 2025 când trebuia să aveți un buget ca o țară normală.”

Ramona Ioana Bruynseels, deputat AUR:

„Avem rugămintea de a stabili un termen clar pentru a relua lucrările, altfel va avea efecte pe piețele internaționale.”

Mărul discordiei: 1,1 miliarde lei pentru ajutoare sociale

Conflictul major din coaliție a izbucnit din cauza unei solicitări venite din partea PSD: includerea în buget a unei sume suplimentare de 1,1 miliarde de lei pentru sprijinirea persoanelor cu venituri reduse și a pensionarilor.

PSD și UDMR susțin alocarea directă din bugetul de stat

PNL și USR propun finanțarea din fonduri europene

PSD respinge varianta europeană, invocând lipsa garanțiilor

Lipsa unei majorități clare a dus la blocarea completă a negocierilor.

Ședințe suspendate și tensiuni în creștere

Situația s-a agravat miercuri, când ședința comisiilor de buget-finanțe a fost suspendată de două ori în aceeași zi. Negocierile au continuat în paralel, în biroul lui Sorin Grindeanu.

Senatorul Daniel Zamfir a transmis un avertisment clar:

„Dacă nu găsiți 1,1 miliarde de lei, PSD nu votează anexele 1 și 2 ale bugetului”

Fără votul PSD, majoritatea necesară nu poate fi asigurată, iar întregul proces legislativ riscă să fie blocat.

Soluția de compromis propusă: „credite de angajament”

UDMR a venit cu o variantă de compromis:

suma de 1,1 miliarde lei să fie inclusă ca „credite de angajament”

banii efectivi să fie alocați ulterior, la prima rectificare bugetară

Această soluție ar permite adoptarea bugetului în primă fază, urmând ca plata ajutoarelor să fie asigurată ulterior.

Consecințe majore: risc pentru economie și piețele externe

Blocarea bugetului are efecte directe asupra:

finanțării instituțiilor publice

proiectelor cu fonduri europene

sistemelor de pensii și salarii

costurilor de împrumut ale României

În lipsa unui acord rapid, România riscă instabilitate economică și reacții negative din partea piețelor internaționale.

Mediafax