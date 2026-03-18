Haos pe calea ferată din Germania: un român beat a oprit trenurile după ce a intrat într-un tunel de mare viteză

Român beat, găsit într-un tunel de mare viteză din Germania. Traficul feroviar a fost complet suspendat

Un incident extrem de grav a dat peste cap traficul feroviar din Germania, după ce un român în vârstă de 36 de ani a pătruns într-un tunel de mare viteză, provocând oprirea totală a circulației trenurilor pe una dintre cele mai importante rute din țară, potrivit stiri pe surse.

Trafic oprit complet pe o rută vitală

Totul s-a petrecut pe linia de mare viteză dintre Ingolstadt și Nürnberg, unde autoritățile au fost alertate în jurul orei 20:00. Un martor a observat un bărbat care mergea pe calea ferată, în apropierea portalului sudic al tunelului Euerwang, în zona Greding.

Situația a fost considerată extrem de periculoasă, iar autoritățile au decis suspendarea completă a traficului feroviar, o măsură rară pentru o rută atât de importantă.

Intervenție de urgență în tunel

Echipele poliției federale și locale au intervenit rapid și au început căutările în interiorul tunelului.

Bărbatul a fost găsit la aproximativ 80 de metri de intrare, având asupra sa o geantă sport. Autoritățile au verificat situația inclusiv cu ajutorul unui câine specializat pentru detectarea explozibililor, stabilind că nu exista niciun pericol suplimentar.

„Beat și fără direcție”

Potrivit anchetatorilor, românul se afla sub influența alcoolului și ar fi ajuns în zonă după ce a ratat trenul în gara Kinding.

Mai mult, acesta tocmai își sărbătorise eliberarea din închisoare și a decis să meargă pe jos spre Nürnberg, alegând însă o rută extrem de riscantă – direct pe calea ferată.

Haos în trafic

Incidentul a provocat perturbări majore în circulația trenurilor. Mai multe garnituri de lung parcurs au fost nevoite să oprească sau chiar să dea înapoi.

După ce bărbatul a fost scos din tunel, circulația a fost reluată, însă cu întârzieri semnificative.

Dosar penal deschis

Pe numele românului a fost deschis un dosar penal pentru pătrundere ilegală în zona feroviară și perturbarea traficului.