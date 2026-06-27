Întârzieri masive în Gara de Nord din cauza caniculei. Trenurile circulă cu restricții severe de viteză. Aproape 5 ore întârziere pe ruta Craiova-București

Haos feroviar în România: trenuri blocate ore întregi din cauza temperaturilor extreme

Traficul feroviar din România este grav afectat de valul de caniculă, sâmbătă dimineață, în special în Gara de Nord din București, unde mai multe trenuri înregistrează întârzieri semnificative. Temperaturile extreme au determinat impunerea unor restricții de viteză, ceea ce a dus la decalaje care, în unele cazuri, depășesc durata totală a călătoriei.

La ora 08:30, tabela de sosiri și plecări indica întârzieri importante pentru trenuri care circulă din și spre Craiova, Satu Mare, Arad, Constanța, Brașov și Deva. Situația este una generalizată, afectând atât trenurile de sosire, cât și cele de plecare.

Întârzieri record: peste 4 ore pe ruta Craiova – București

Cel mai grav caz raportat este cel al trenului R-E 9900 Craiova – București Nord. Programat să ajungă la ora 6:23, acesta figura cu o întârziere de 260 de minute, echivalentul a 4 ore și 20 de minute. În mod normal, aceeași rută este parcursă în 4 ore și 13 minute, ceea ce înseamnă că întârzierea depășește durata totală a călătoriei.

Problemele nu se limitează la sosiri. Trenul IR 16013 București Nord – Craiova, programat să plece la ora 7:59, înregistra o întârziere de 100 de minute. Alte trenuri afectate includ IRN 14302 spre Constanța, cu 90 de minute întârziere, și un tren spre Brașov, cu un decalaj de 50 de minute.

La sosiri, întârzieri semnificative au fost raportate și pentru trenuri din Satu Mare (150 de minute), Craiova (120 și 60 de minute) și Arad (110 minute).

Cauzele: restricții de viteză și infrastructură vulnerabilă la temperaturi extreme

CFR Călători a avertizat încă de vineri că temperaturile ridicate vor afecta circulația trenurilor. Compania a explicat că măsurile sunt impuse de CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, pentru a preveni deteriorarea șinelor și pentru a asigura siguranța circulației.

„Compania explică faptul că restricțiile de viteză sunt impuse de CFR SA, administratorul infrastructurii, pentru protejarea căii ferate și pentru siguranța traficului, iar aceste măsuri pot prelungi durata de parcurs a trenurilor.”

În plus, condițiile extreme afectează și confortul pasagerilor. „CFR mai arată că, la temperaturi exterioare de peste 35 de grade la umbră, echivalentul unor valori mult mai mari în zonele expuse direct la soare, inclusiv în apropierea trenurilor, instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot intra în regim de ventilație pentru protejarea echipamentelor.”

Canicula persistă: avertizare ANM până la finalul lunii

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă între 26 și 30 iunie, care anunță temperaturi maxime între 32 și 40 de grade Celsius. În mai multe regiuni, indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități, ceea ce accentuează disconfortul termic.

Probleme suplimentare pe ruta litoralului

Situația este complicată și pentru trenurile care circulă spre litoral. Pe Magistrala 800, în zona Fetești, a avut loc recent un incident la pantograful unei locomotive de marfă, care a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică și la staționarea mai multor trenuri de călători.

Mediafax