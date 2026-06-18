Tim Cook spune că prețurile iPhone-urilor vor crește. Trump anunță acordul Intel-Apple pentru producția de cipuri în SUA

Trump anunță un acord major între Intel și Apple: cipurile pentru iPhone și Mac vor fi produse în SUA

Președintele Donald Trump a anunțat că Intel și Apple au încheiat un acord strategic care ar urma să aducă producția unor cipuri esențiale pe teritoriul Statelor Unite. Decizia este văzută ca un pas important în consolidarea industriei americane de semiconductori și în reducerea dependenței de Asia pentru componentele tehnologice avansate, potrivit CNN.

Trump: „Trebuie să proiectăm și să construim cipurile chiar aici, în America”

Anunțul a fost făcut joi de președintele Donald Trump prin intermediul platformei Truth Social. Liderul de la Casa Albă a transmis că administrația sa a decis să sprijine Intel pentru a întări capacitatea de producție internă a Statelor Unite.

„Am decis să ajut Intel pentru că trebuie să proiectăm și să construim cipurile chiar aici, în America”, a scris Trump.

Declarația a avut un impact imediat asupra piețelor financiare. Acțiunile Intel au urcat cu peste 9% în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei. Compania nu a oferit comentarii suplimentare după anunț.

Apple își diversifică lanțul de aprovizionare

Acordul dintre Intel și Apple reprezintă o schimbare importantă pentru gigantul din California. În prezent, Apple se bazează în mare măsură pe producția din Taiwan pentru procesoarele care alimentează dispozitive precum iPhone, iPad și Mac.

Mutarea către producția americană vine într-un context în care marile companii tehnologice încearcă să reducă riscurile asociate dependenței de anumite regiuni geografice și să își securizeze lanțurile de aprovizionare.

În ultimii ani, semiconductoarele au devenit o resursă strategică la nivel global, iar competiția dintre marile economii pentru controlul producției de cipuri s-a intensificat.

Tim Cook avertizează asupra creșterii costurilor

Anunțul lui Trump vine la scurt timp după ce directorul executiv al Apple, Tim Cook, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că majorările de preț pentru unele produse sunt „inevitabile”.

Potrivit lui Cook, explozia cererii generate de dezvoltarea inteligenței artificiale a dus la creșterea costurilor pentru cipurile de memorie și stocare.

„Facem tot posibilul pentru a atenua creșterile uriașe de costuri care ne sunt transferate și am încercat să protejăm clienții de aceste majorări, însă situația a devenit nesustenabilă”, a explicat șeful Apple.

Specialiștii consideră că extinderea producției de cipuri în Statele Unite ar putea contribui pe termen lung la stabilizarea costurilor și la creșterea securității lanțurilor de aprovizionare.

Guvernul american a investit deja miliarde în Intel

Administrația Trump a susținut anterior Intel printr-o investiție de aproximativ 8,9 miliarde de dolari realizată în august anul trecut. În urma acestei operațiuni, guvernul federal a obținut o participație de aproximativ 10% în companie.

Scopul investiției a fost accelerarea extinderii capacităților de cercetare și producție ale Intel în Statele Unite, dar și asigurarea accesului la un lanț de aprovizionare intern pentru cipuri avansate, considerat esențial pentru securitatea națională.

Trump susține că valoarea investiției a explodat

Președintele american a afirmat că succesul Intel din ultimele luni a depășit toate așteptările. Potrivit acestuia, compania era evaluată la aproximativ 100 de miliarde de dolari în momentul în care guvernul a decis să investească.

Acum, susține Trump, valoarea Intel a depășit pragul de 600 de miliarde de dolari.

„Valora aproximativ 100 de miliarde de dolari când am făcut oferta. Acum valorează peste 600 de miliarde de dolari. În doar nouă luni, valoarea companiei a crescut cu peste jumătate de trilion de dolari. Participația Americii valorează acum peste 60 de miliarde de dolari”, a declarat liderul de la Casa Albă.