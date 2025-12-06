Transgaz: România este pregătită pentru sezonul rece 2025 – 2026

Într-o iarnă cu temperaturi obișnuite, România își poate acoperi consumul din producția proprie și din stocurile deja existente, dar într-o perioadele cu temperaturi foarte scăzute, ar putea fi necesare importuri zilnice de 5–8 milioane m³. Pentru întreg intervalul noiembrie 2025 – martie 2026, estimarea este de 0,3–0,4 miliarde m³ de gaze importate, mai ales în contextul unei creșteri a consumului la CET Iernut și punerii în funcțiune a CET Mintia în ianuarie 2026, spune Ion Sterian într-o postare de astăzi pe Facebook-ul companiei.

„România este pregătită pentru sezonul rece 2025–2026. Asigurăm alimentarea cu gaze în condiții de siguranță și continuitate”, a mai punctat șeful Transgaz. Importurile rămân posibile, chiar dacă la punctul Negru Vodă capacitatea este mai limitată, dar Transgaz subliniază că există alternative prin punctele Ruse–Giurgiu (2,5 mil. m³/zi) și Csanádpalota (7,44 mil. m³/zi).

Nivelul stocurilor de gaze în ultimii 5 ani (la 17 noiembrie):

2021: 2.226,5 mil. m³

2022: 3.006,7 mil. m³

2023: 3.241,3 mil. m³

2024: 3.012,3 mil. m³

2025: 3.023,7 mil. m³