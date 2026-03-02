MAE lansează canal WhatsApp pentru românii din Orientul Mijlociu: alerte și recomandări în timp real

Românii din Orientul Mijlociu primesc informații oficiale prin WhatsApp de la MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat lansarea unui canal oficial de WhatsApp dedicat românilor aflați în străinătate, cu focus pe Orientul Mijlociu. Prin intermediul acestui canal, cetățenii vor primi alerte, recomandări și informații oficiale direct de la ambasade și consulate, în timp real.

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a precizat că platforma este concepută pentru a facilita comunicarea rapidă și eficientă cu românii din zonele vizate. „Canalul va prelua informațiile de la misiunile diplomatice și le va distribui rapid cetățenilor români din Orientul Mijlociu. Rugăm ca persoanele care nu se află în această regiune să nu acceseze canalul”, a declarat șefa MAE.

Românii aflați în Orientul Mijlociu se pot înscrie gratuit pe canalul oficial WhatsApp al MAE accesând linkul:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCrlIe2P59snIMS9G3V

Autoritățile recomandă ca doar cei din zonele vizate să se aboneze, pentru a menține eficiența fluxului de comunicare și a evita supraîncărcarea informațională.

Oana Țoiu: Sunt 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite

În prezent sunt 14.000 de cetățeni români în Emiratele Arabe Unite, dar există un număr minim de cazuri de urgență extremă, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

„Estimarea autorităților este că păstrarea azi-mâine a locului actual în care se află cetățenii români este varianta recomandată”, a afirmat șefa diplomației române, în cadrul unui briefing de presă.

Oana Țoiu a adăugat că în Israel sunt aproximativ 200 de români, dintre care 140 în Ierusalim. Acestora li se adaugă cei cu dublă cetățenie.



Printre cetățenii din Israel există patru cazuri medicale urgente, a spus ea. Evacuarea din Israel ar putea fi făcută prin Egipt sau prin Iordania, a adăugat Țoiu.



Potrivit acesteia, luni va avea loc o întâlnire de urgență cu transportatorii, în vederea găsirii de soluții pentru returnarea cetățenilor români din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Agerpres