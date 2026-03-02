Horoscop de dragoste, martie 2026: Nu îți poți nega sentimentele

Aceasta înseamnă nu numai că acționăm în ceea ce privește emoțiile dar operăm la un nivel mai intuitiv decât în ​​mod normal. Sentimentele și emoțiile noastre sunt mai importante decât de obicei în această lună, ceea ce duce la o mai bună conectare cu noi înșine și cu cei pe care îi iubim cel mai mult.

Prima eclipsă de Lună a anului va avea loc la 13 grade în Fecioară, pe 3 martie. Discernământul este esențial în această perioadă deoarece Fecioara este cel mai perspicace dintre semne, dar este important să nu permitem ca acest discernământ să se transforme în critici exagerate. Micile acte de serviciu față de cineva la care ții, cum ar fi ajutorul sau luarea cinei atunci când are o zi de lucru încărcată sunt cele mai apreciate în această perioadă. Venus intră în Berbec între 6 și 30 martie, așa că așteaptă mai multă acțiune în ceea ce privește dragostea. Acesta este un semn impulsiv, dar curajos, iar energia Berbecului poate fi persistentă și amoroasă.

Când Soarele se mută din Pești în Berbec, pe 20 martie, revenim la care sunt propriile noastre dorințe și nevoi, și cum să le îndeplinim. Adesea începem noi aventuri și proiecte, și devenim mai nerăbdători când vine vorba de dragoste. Aceasta este perioada anului pentru a te dezlănțui și a te simți din nou tânăr și liber. Tinerețea este, la urma urmei, mai mult un sentiment decât o vârstă.

Berbec

Pe măsură ce Venus tranzitează prima ta casă luna aceasta, ar trebui să te simți și să arăți grozav. Venus în prima casă este perioada anului în care arătăm și ne prezentăm cel mai bine și suntem cei mai atrăgători. Dacă ești singur, acesta este un moment excelent pentru a ieși și a cunoaște pe cineva nou.

Nu lăsa Marte în Pești să-ți afecteze parada, deoarece tranzitează casa a 12-a. Acest lucru poate aduce la iveală temeri și probleme subconștiente din trecut care pot interfera cu relațiile actuale, iar Mercur retrograd tranzitează, de asemenea, casa a 12-a. Acest lucru te duce cu siguranță înapoi în trecut.

Sfatul meu este să adopți o poziție pozitivă și să încerci să te eliberezi de orice poveri restante pe care le-ai purtat. Reține că și luna nouă din 18 cade în casa a 12-a.

Eclipsa de soare cu lună plină cade în casa a șasea a ta, a muncii și sănătății. Fecioara poate fi un semn cald căruia îi place să-i servească pe ceilalți, dar nu lăsa tendințele critice să-ți perturbe relația dacă te afli într-unul dintre ele.

Soarele intră în semnul tău pe 20, începutul lunii în care ți se îndeplinește ziua de naștere, așa că ar trebui să te simți destul de bine în majoritatea aspectelor. Soarele în semnul tău servește ca o resetare anuală, așa că profită de ea!

Taur

Venus în Berbec, tranzitează casa a 12-a a secretelor în martie. Uneori, acest lucru poate indica o relație de dragoste ascunsă. Alternativ, ai putea dori să petreci mai mult timp singur. Dacă acesta este cazul, acest lucru se schimbă când Venus intră în semnul tău pe 30.

Eclipsa totală în Fecioară cade în casa a cincea a iubirii, ceea ce face ca 3 martie să fie o perioadă foarte interesantă pentru iubire. Este o zi bună pentru a petrece timp cu un partener sau pentru a socializa dacă ești singur. Aceasta poate servi ca o resetare când vine vorba de dragoste și poate fi destul de puternică.

Marte în Pești tranzitează casa a 11-a, ceea ce face din martie o lună excelentă pentru socializare. Peștii sunt foarte compatibili cu tine și s-ar putea să te simți mai conectat la un partener sau la cineva de care ești interesat.

Luna Nouă din această lună cade, de asemenea, în casa a 11-a, așa că data de 18 este o zi excelentă pentru a face planuri de ieșire în oraș. Reține, totuși, că Mercur retrograd este și el în casa a 11-a, așa că pot apărea neînțelegeri și apeluri pierdute până când va deveni direct pe 20 martie.

Când Soarele intră în Berbec pe 20 martie, acesta tranzitează casa a 12-a pentru luna următoare. Aceasta este casa care îți guvernează subconștientul, așa că s-ar putea să-ți dorești mai mult timp privat sau izolare pentru o perioadă. Această energie poate stârni gândurile negative pe care le porți, dar dacă poți identifica problemele care te țin pe loc, este timpul să le eliberezi. Oriunde merge Soarele, lumina reflectoarelor strălucește, așa că aceasta este o lună bună pentru a identifica orice tipare negative și a face schimbări.

Gemeni

Jupiter se întoarce direct în casa a doua, în această lună. Această casă nu guvernează doar banii, ci și stima de sine și modul în care te percepi pe tine însuți. Luna aceasta, analizează dacă stima de sine scăzută ți-ar putea afecta relațiile, deoarece, dacă se întâmplă acest lucru, poți face schimbări directe cu Jupiter începând cu 10 martie.

Eclipsa de Fecioară din 3 martie cade în casa a patra, care guvernează fundația sau casa ta. Îți cuadra Soarele, ceea ce poate cauza tensiune, așa că fii atent la orice probleme pe care le-ar putea ridica acest lucru în această perioadă.

Venus în Berbec este foarte compatibilă cu tine și tranzitează casa a 11-a, care este o plasare excelentă pentru a cunoaște oameni noi. Dacă ești în parteneriat, este o perioadă optimistă, cu multe activități sociale.

Luna aceasta, precum și următoarea, mai multe planete sunt grupate în casa a 10-a. Acesta este locul din harta ta astrală care guvernează munca și reputația. Acest lucru nu este negativ, dar s-ar putea să vrei să petreci timp de calitate cu cineva special, deoarece s-ar putea să fii destul de ocupat luna aceasta. Luna nouă cade, de asemenea, în casa a 10-a, ceea ce reprezintă o perioadă semnificativă în ceea ce privește cariera ta.

Când Soarele intră în Berbec pe 20 martie, acesta tranzitează casa a 11-a împreună cu Venus. Chiar dacă ești ocupat, te simți atras de evenimente sociale sau de a petrece timp cu cei care te interesează cel mai mult. Acest lucru îi plasează pe Saturn, Neptun, Venus și Soarele în casa a 11-a în această lună, ceea ce este destul de puternic. Profită la maximum de această ocazie, pentru că se pot întâmpla lucruri foarte bune!

Rac

Jupiter se transformă direct în casa întâi a ta în această lună. Așteaptă-te să fie destul de benefică și înălțătoare, ceea ce nu poate decât să ajute în ceea ce privește relațiile.

Eclipsa din 3 martie cade în casa a treia a comunicării, așa că comunicarea și ceea ce le spui celorlalți sunt foarte importante în acest moment. Este, de asemenea, un moment bun să folosești discernământul și să-ți organizezi mintea.

Când Venus intră în Berbec pe 6 martie, s-ar putea să devii mult mai proactiv în ceea ce privește dragostea. Dacă ești singur, ai putea întâlni pe cineva la locul de muncă sau pe cineva care este conectat la munca ta, direct sau indirect.

Luna nouă în Pești din 18 martie cade în casa ta a noua, cea a călătoriilor, educației și viziunii asupra lumii. S-ar putea să fii mai preocupat sau interesat de viziunea asupra lumii a unui partener și de cât de bine se potrivește cu a ta. Dacă ești singur, s-ar putea să întâlnești pe cineva care locuiește la distanță în preajma lunii noi.

O călătorie este, de asemenea, posibilă în această lună, dar dacă acesta este cazul, planifică-l cu atenție cât timp Mercur este retrograd până pe 20 martie. Începem Anul Nou astrologic pe 20 martie, când Soarele se alătură altor trei planete în Berbec. S-ar putea să fii foarte ocupat și concentrat pe muncă în această lună, așa că o călătorie poate fi o mare ușurare sau o pauză.

Până la sfârșitul lunii, Venus intră în Taur, ceea ce este foarte compatibil cu tine. Dacă viața ta amoroasă nu a decolat până pe 29, ai ajutorul lui Venus în următoarea lună.

Leu

Aceasta este luna perfectă pentru o vacanță romantică sau pentru a întâlni pe cineva care locuiește la distanță. Soarele se alătură lui Venus pe 20, plasând patru planete în casa ta de călătorie. Dacă ești pe o aplicație de dating, probabil vei întâlni pe cineva la distanță.

Începând cu 2 martie, Marte în Pești tranzitează casa ta a opta. Aceasta este casa care guvernează intimitatea, banii partenerului, împrumuturile și investițiile și modul în care te simți în legătură cu relațiile. Casa a opta este plină de semnificație și include schimbarea și transformarea. O relație fie ajunge la un nou nivel, fie te vei gândi mult la cum te simți cu adevărat în relația ta dacă ești într-una. Luna nouă luminează casa ta a opta în această lună, așa că intimitatea este în prim-plan în jurul datei de 18.

Eclipsa de Fecioară din 3 martie cade în casa a doua a zodiei tale, care guvernează atât resursele, cât și stima de sine. Dacă stima ta de sine are de suferit, acesta este momentul perfect pentru a analiza rădăcina problemei și a o elibera. Fii atent și încearcă să eviți să fii excesiv de critic față de tine și față de ceilalți.

Fecioară

Când Venus intră în Berbec, aceasta tranzitează casa a opta a ta. Nu numai că aceasta guvernează banii partenerului tău sau ai altor persoane, dar guvernează și intimitatea și modul în care un partener te face să te simți. Dacă ești într-o relație în acest moment, probabil că te simți destul de bine!

Când Marte intră în Pești pe 2 martie, acesta tranzitează casa a șaptea a partenerilor. Relația ta prinde avânt luna aceasta, dar Marte aici poate provoca și fricțiuni, așa că este bine să fii conștient de această energie. În orice caz, te simți mai conectat(ă) cu partenerul tău luna aceasta.

O eclipsă în semnul tău servește adesea ca o resetare.

Și săptămâna aceasta, eclipsa de lună din 3 martie cade în prima casă a sinelui tău, așa că atenția este asupra ta. Deoarece această energie este opusă celei de-a șaptea case a partenerilor, ar putea exista o șansă de conflict pe măsură ce te concentrezi asupra ta, dar aceasta nu este nicidecum iminentă. Energia Fecioarei este perspicace, după cum știi, dar nu lăsa certurile mărunte să transforme lucrurile într-o sesiune de plângeri.

Următoarea lună nouă din 18 martie cade în casa a șaptea a partenerilor, iar cele două semne sunt opuse. În timp ce Fecioara poate fi critică, Peștii sunt cunoscuți pentru compasiunea și sensibilitatea lor. Peștii pot face față sacrificiului, dar asta nu înseamnă să renunți la toate limitele tale.

Venus intră în Taur pe 30 martie, iar acest semn este foarte compatibil cu tine. Casa a noua este asociată cu călătoriile și educația, fie formale, fie informale. De asemenea, guvernează viziunea asupra lumii, așa că spre sfârșitul lunii, probabil vei avea mai multe conversații despre problemele mai mari ale vieții cu un partener sau voi doi puteți călători undeva. Dacă ești singur, aceasta este o oportunitate excelentă de a întâlni pe cineva la distanță, prin călătorii sau o situație care implică învățare.

Balanță

Venus tranzitează casa a șaptea a partenerilor până pe 30 martie, când intră în casa a opta. Acest lucru pune un accent mai mare pe parteneriate și, în curând, pe intimitate. Oamenii sunt atrași de tine luna aceasta.

Eclipsa de Fecioară din 3 cade în casa a 12-a, care nu este cea mai bună casă pentru un eveniment lunar major. Casa a 12-a este locul unde se află toate anxietățile și problemele noastre neformate, iar o lună plină aici le poate declanșa.

Ai grijă la sănătatea ta la începutul lunii și s-ar putea să vrei să petreci ceva timp singur. Cea mai bună utilizare a acestei eclipse este de a elibera și de a renunța la orice tipare vechi sau traume care te-ar putea împiedica într-o relație, așa că lucrează la identificarea problemelor tale care te-ar putea împiedica.

Luna Nouă în Pești poate fi o perioadă creativă și romantică și cu siguranță un moment pentru a intra în contact cu propriile sentimente sau cu cele ale altora. Ar trebui să fie, în principiu, plăcută pentru majoritatea.

Marte în Pești este un semn blând și plăcut și adesea îl pune mai în contact cu intuiția și sentimentele noastre. Aceasta poate fi o lună nu doar în care să te conectezi cu propriile emoții, ci și cu cele ale oricui ești apropiat

Scorpion

Când Jupiter devine direct pe 10 martie, energia sa îmbunătățește călătoriile și educația. Dacă ești singur, ai putea întâlni pe cineva în timp ce călătorești sau pe cineva care locuiește la distanță. Poate te gândești la o călătorie romantică într-un loc exotic.

Eclipsa de Fecioară din 3 martie cade în casa a 11-a a prietenilor și a grupurilor tale, ceea ce face ca acesta să fie un moment ideal pentru a ieși în oraș dacă ești singur. Dacă ai un partener, voi doi socializați mai mult, ieșiți în oraș și vă întâlniți cu prieteni comuni. Fecioara este un semn vindecător, așa că probabil vei depăși orice fricțiune în acest moment.

Începând cu 6 martie, Venus în Berbec te propulsează către alte persoane de care ești atras. Întrucât Berbecul este guvernat de Marte, la fel ca tine, te simți confortabil cu această energie. Odată ce Venus intră în Taur, casa a șaptea a partenerilor tăi, pe 20 martie, începe o perioadă semnificativă (în bine) în viața ta amoroasă, care se întâmplă doar o dată pe an.

Luna nouă din 18 martie cade în Pești, sau a cincea casă a iubirii. Profită de această lună, pentru că s-ar putea dovedi a fi un moment semnificativ sau chiar un punct de cotitură în relația ta.

Pe lângă luna nouă, Marte tranzitează a cincea casă a iubirii toată luna. Acest lucru este excelent dacă ești singur și îți crește șansele de a întâlni pe cineva nou. Dacă ai un partener, aceasta este de obicei o perioadă aglomerată și optimistă, care include prieteni și ieșiri mai frecvente. Planifică ceva special!

Săgetător

Venus intră în a cincea casă a iubirii când tranzitează prin Berbec începând cu 6 martie. Aceasta este cea mai bună perioadă a anului pentru a întâlni și a găsi dragostea. Pe 20, Soarele intră și el în Berbec și, oriunde merge Soarele, lumina reflectoarelor strălucește, așa că aceasta este cu adevărat luna iubirii pentru tine.

Începând cu 2 martie, Marte în Pești începe să tranziteze prin a patra casă a iubirii, care guvernează casa. S-ar putea să te simți obligat să faci mai multe acasă și să te distrezi acolo. Doar nu sta prea des în casă și nu rata tranzitul anual al lui Venus prin a cincea casă a iubirii!

Eclipsa de Fecioară din 3 martie cade în casa a 10-a a carierei și reputației tale. Deși Fecioara poate promova vindecarea emoțională, poate genera și multe critici dacă energia nu este gestionată și intră în conflict cu semnul tău zodiacal. Acest lucru nu...

Nu înseamnă că lucrurile rele se vor întâmpla neapărat, dar fii conștient de energia din interacțiunile tale cu ceilalți.

Luna nouă în Pești din 18 martie este mult mai blândă. S-ar putea să te trezești visând la romantism și locuri îndepărtate. Uneori nu îți este ușor să intri în contact cu emoțiile celorlalți, dar aceasta servește ca o oportunitate excelentă.

Capricorn

Când Jupiter se întoarce direct în casa ta a șaptea a partenerilor, pe 10 martie, începe o perioadă foarte specială pentru dragoste și relații. Orice atinge Jupiter, se extinde. În cazul tău, acestea sunt relațiile.

Venus este în Berbec luna aceasta, o perioadă excelentă pentru a căuta dragostea. Această energie îți zguduie natura precaută, injectând mai multă pasiune, spontaneitate și îndrăzneală. Când se mută în Taur pe 30, intră în casa a cincea a iubirii și lucrurile iau cu adevărat avânt.

Pe 3 martie, eclipsa în Fecioară cade în casa a noua, care guvernează călătoriile, educația și viziunea personală asupra lumii. S-ar putea să devii mai interesat de modul în care un partener gândește despre lume și locul său în ea.

Luna Nouă în Pești din 18 martie cade în casa a treia, care guvernează comunicarea și călătoriile scurte. Comunicarea este foarte importantă acum, iar intuiția ta nu te va duce greșit.

Marte în Pești tranzitează, de asemenea, casa a treia în această lună, ceea ce o face o lună excelentă pentru o comunicare importantă cu ceilalți. Deoarece planetele Pești tind să acceseze ceea ce unii numesc energiile universale, este mult mai empatic și plin de compasiune în același timp. Energia Peștilor este compatibilă cu tine, iar tu și persoana ta specială puteți merge în multe locuri în această lună. Dacă nu ai un partener, tranzitul lui Venus prin Taur ar putea aduce unul.

Vărsător

Energia lui Venus în Berbec din această lună este foarte compatibilă cu tine. S-ar putea să te simți mai deschis, mai îndrăzneț și gata să-ți asumi riscuri în dragoste.

Eclipsa de Fecioară cade în casa ta a opta a intimității pe 3 martie. O relație ar putea ajunge brusc la un nou nivel și s-ar putea să petreci mai mult timp luând legătura cu ceea ce simți cu adevărat pentru cineva special.

Luna Nouă în Pești din 18 martie cade în casa a doua a ta, care guvernează nu doar banii, ci și stima de sine, la care s-ar putea să te gândești luna aceasta, mai ales că Mercur retrogradează și el prin aceeași casă. Altfel, aceasta este o energie romantică, visătoare, care ar putea duce la un interludiu foarte romantic.

Marte intră și el în Pești pentru luna aceasta. Energia Peștilor este mai bazată pe emoții decât ești obișnuit fiind un semn de Aer. Totuși, acest lucru îți poate stimula sentimentele și emoțiile. Intuiția ta este în joc mai mult decât în ​​mod normal, așa că profită de ea.

Până la sfârșitul lunii, Venus intră în Taur, casa a patra a ta. S-ar putea să cheltuiești mult pe tine și pe altcineva și să-ți dorești lucrurile mai bune pe care viața le are de oferit. Taurului îi place angajamentul, așa că s-ar putea să te gândești în aceste direcții spre sfârșitul lunii.

Pești

Această lună este făcută pentru iubire dacă îți poți păstra gândurile clare, cu Mercur retrogradând prin prima ta casă, care te guvernează personal!

După ce Jupiter devine direct în a cincea casă a iubirii, pe 10 martie, singurul motiv pentru care nu ai avea un partener este dacă nu îți dorești. Această energie îți intensifică sentimentele de iubire sau dorința de a întâlni pe cineva special. Dacă ai un partener, lucrurile se îmbunătățesc în relația ta în această lună.

Eclipsa de Fecioară cade în a șaptea casă a partenerilor, pe 3 martie, așa că, într-un fel sau altul, accentul este aici. Fecioara poate fi un semn cald, dar poate fi și excesiv de critică, așa că fii atent la asta în relația ta.

Luna Nouă în Pești din 18 martie este luna ta de naștere și resetarea anuală. Folosește această energie pentru a intra în contact cu tine însuți și cu ceea ce vrei să aducă Anul Nou.

Marte în Pești tranzitează prima ta casă în această lună, așa că așteaptă-te să fii foarte ocupat. Aceasta va da startul unui ciclu complet nou de doi ani al lui Marte, care te scoate din carapacea ta și te face puțin mai îndrăzneț, la fel ca Venus în Berbec.

Venus în Berbec este cel mai îndrăzneț dintre semnele iubirii și aduce mai multă pasiune și spontaneitate în această lună. De asemenea, te ajută cu stima de sine deoarece tranzitează a doua casă a ta (și te-ar putea ajuta și cu banii). Când Venus intră în Taur, pe 30 martie, lucrurile devin puțin mai relaxate. La mulți ani, Pești! Ar trebui să ai o lună minunată în dragoste, potrivit yourtango.com.