Șocant! Ministrul Economiei rupe tăcerea: „Statul a mințit antreprenorii cu Rabla Tractoare!”

Irineu Darău critică aspru promisiunile neonorate ale statului: „E o greșeală fundamentală să lași antreprenorii în aer!”

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a tras un semnal de alarmă dur după vizita sa la IRUM Reghin, singurul producător român de tractoare agricole și forestiere. Compania a fost grav afectată de eșecul programului Rabla pentru Tractoare, un proiect promis cu fast, dar rămas în aer din lipsă de fonduri. „Este o greșeală fundamentală și inacceptabil ca statul să promită programe, antreprenorii să facă demersuri, iar acestea să nu se mai materializeze", a declarat Darău vineri, într-o conferință de presă la Târgu Mureș.

Promisiuni electorale: De la vorbe goale la speranțe spulberate

Într-un discurs incisiv, ministrul a subliniat că problemele au început cu promisiuni preelectorale sau electorale fără acoperire financiară. „Trebuie să fii sigur de două lucruri: că există banii și că poți implementa programul. Greșeala primordială e la promisiunile neonorate. Uneori, ar trebui să ne uităm în urmă: cine a spart 'pușculița' și cine a făcut promisiuni fără bază?", a punctat Darău. El a dezvăluit că, la preluarea mandatului, a găsit supra-contractări pe PNRR, programe naționale supra-promovate și scheme de ajutor de stat cu bugete inexistente.

Programul Rabla pentru Tractoare, deși cu un potențial excelent pentru modernizarea agriculturii românești, exemplifică perfect aceste derapaje. „Ideea e bună, dar nu vreau să promit nimic fără buget clar", a avertizat ministrul, amintind de alte eșecuri: promisiuni către femeile antreprenoare prin Hotărâri de Guvern din 2024, care sună bine pe hârtie, dar nu au fost niciodată implementate. „Cui folosește? Poate unor voturi, dar concurează bugetul public și lasă antreprenorii cu dosare și speranțe zadarnice."

Soluții concrete: Relansare selectivă a schemelor de ajutor

Darău a promis o abordare rațională: „Iau toate schemele și le relansez în funcție de buget. Unele le vom implementa direct prin minister, altele sunt în analiză pentru impact maxim în economie." Lipsa de unitate în schemele de ajutor de stat a fost un alt punct critic, evidențiat după constatările inițiale ca ministru. Această eterogenitate a dus la haos, iar acum ministrul pune accent pe eficiență, evitând capcanele predecesorilor.

Criza Azomureș: Îngrășăminte scumpe pentru fermierii români

Vizita a inclus și Combinatul Azomureș, care a suspendat producția de îngrășăminte chimice și pregătește concedieri colective. Deși nu intră direct în atribuțiile Ministerului Economiei, Darău a vrut să vadă situația cu ochii săi. „Sper la o soluție sustenabilă economic pe termen lung. Dacă Azomureș produce din nou volume mari, la calitate bună și prețuri mici, fermierii români ar beneficia enorm, cu efecte în lanț pentru agricultură."

Deputatul USR Mureș, Adrian Giurgiu, prezent la vizită, a amplificat apelul: „Azomureș poate acoperi peste 50% din necesarul de îngrășăminte al României. Acum, fermierii importă la prețuri mari și calitate dubioasă. Nu poate rămâne nefuncțional! Guvernul și ministerele trebuie să se așeze la masă pentru soluții care să asigure îngrășăminte de calitate la prețuri corecte."

Impact asupra agriculturii românești: De la tractoare la îngrășăminte, statul promite reforme

Aceste declarații vin într-un context tensionat pentru sectorul agricol, unde eșecurile programelor guvernamentale afectează direct competitivitatea fermierilor. IRUM Reghin, mândria producției naționale de tractoare, suferă din cauza birocrației și lipsei de fonduri, în timp ce Azomureș riscă să lase România dependentă de importuri scumpe. Darău subliniază că reforme reale înseamnă bugete asigurate și implementare fermă, nu campanii electorale. „Toate aceste programe bune concurează pentru resurse limitate. Trebuie priorități clare, nu speranțe false."

Agerpres