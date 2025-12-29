Israelul a devenit prima țară din lume care deține un sistem laser operațional pentru interceptarea amenințărilor aeriene

Sistemul și-a demonstrat eficacitatea în timpul testelor extinse împotriva rachetelor, mortierelor și dronelor. Acesta va fi integrat în Forțele Aeriene Israeliene și încorporat în rețeaua de apărare aeriană multistrat a Israelului, alături de Iron Dome, David’s Sling și Arrow.

Iron Beam este un sistem laser de mare putere conceput pentru a contracara o serie de amenințări aeriene utilizând o sursă laser avansată și un sistem unic de direcționare electro-optică. Potrivit lui Rafael, acesta oferă o rază operațională extinsă, precizie și eficiență ridicate, cu un cost marginal neglijabil per interceptare.

Dezvoltarea sistemului a fost condusă de unitatea de cercetare și dezvoltare DDR&D a Ministerului Apărării, cu Rafael ca antreprenor principal și cu sprijinul Elbit Systems, SCD și Shafir Systems. Companiile au lucrat împreună timp de mai mulți ani pentru a aduce sistemul de la stadiul de dezvoltare la cel de pregătire operațională.

Președintele Rafael, Dr. Yuval Steinitz, a declarat: „Astăzi, 28 decembrie 2025, marchează începutul erei apărării cu laser de înaltă energie. Israelul a devenit prima țară din lume care a implementat un sistem laser operațional pentru interceptarea amenințărilor aeriene, inclusiv rachete și proiectile.”

Președintele și CEO-ul Rafael, Yoav Tourgeman, a declarat: „Rafael este mândru să livreze astăzi Forțelor de Apărare Israeliene sistemul Iron Beam – cel mai avansat sistem laser din lume pentru interceptarea amenințărilor aeriene. Suntem foarte mândri să servim drept pilon central al securității naționale a Israelului, construit pe o combinație puternică de valori, capital uman excepțional și inovație revoluționară”.

La rândul său, directorul general IMOD, general-maior (Rez.) Amir Baram, a declarat: „Livrarea primului sistem Iron Beam către Forțele de Apărare Israeliene, cu numeroase sisteme suplimentare deja în producție, marchează finalizarea fazei noastre inițiale – tranziția de la dezvoltare la fabricația în serie. Iron Beam adaugă acum un alt strat arhitecturii de apărare multistratificate a Israelului și se așteaptă să îmbunătățească dramatic atât capacitatea noastră împotriva amenințărilor complexe, cât și ecuația cost-eficiență dintre interceptare și amenințare”.

Sursa foto Rafael Advanced Defense Systems