Israelul a devenit prima țară din lume care deține un sistem laser operațional pentru interceptarea amenințărilor aeriene

de Adrian Stoica    |    29 Dec 2025   •   10:15
Sursa foto: Rafael Advanced Defense Systems/Iron Beam este un sistem laser de mare putere conceput pentru a contracara o serie de amenințări aeriene utilizând o sursă laser avansată și un sistem unic de direcționare electro-optică

Rafael Advanced Defense Systems și Direcția de Cercetare și Dezvoltare în Apărare a Ministerului Apărării din Israel au livrat Forțelor de Apărare Israeliene primul sistem laser Iron Beam pe 28 decembrie, în timpul unei ceremonii la sediul Rafael din nordul Israelului. Oficiali de rang înalt din cadrul Ministerului Apărării, IDF și Rafael au participat la evenimentul care a marcat predarea oficială a sistemului, sxrie publicația electronica Defence Industry Europe.

Sistemul și-a demonstrat eficacitatea în timpul testelor extinse împotriva rachetelor, mortierelor și dronelor. Acesta va fi integrat în Forțele Aeriene Israeliene și încorporat în rețeaua de apărare aeriană multistrat a Israelului, alături de Iron Dome, David’s Sling și Arrow.

Iron Beam este un sistem laser de mare putere conceput pentru a contracara o serie de amenințări aeriene utilizând o sursă laser avansată și un sistem unic de direcționare electro-optică. Potrivit lui Rafael, acesta oferă o rază operațională extinsă, precizie și eficiență ridicate, cu un cost marginal neglijabil per interceptare.

Dezvoltarea sistemului a fost condusă de unitatea de cercetare și dezvoltare DDR&D a Ministerului Apărării, cu Rafael ca antreprenor principal și cu sprijinul Elbit Systems, SCD și Shafir Systems. Companiile au lucrat împreună timp de mai mulți ani pentru a aduce sistemul de la stadiul de dezvoltare la cel de pregătire operațională.

Președintele Rafael, Dr. Yuval Steinitz, a declarat: „Astăzi, 28 decembrie 2025, marchează începutul erei apărării cu laser de înaltă energie. Israelul a devenit prima țară din lume care a implementat un sistem laser operațional pentru interceptarea amenințărilor aeriene, inclusiv rachete și proiectile.”

Președintele și CEO-ul Rafael, Yoav Tourgeman, a declarat: „Rafael este mândru să livreze astăzi Forțelor de Apărare Israeliene sistemul Iron Beam – cel mai avansat sistem laser din lume pentru interceptarea amenințărilor aeriene. Suntem foarte mândri să servim drept pilon central al securității naționale a Israelului, construit pe o combinație puternică de valori, capital uman excepțional și inovație revoluționară”.

La rândul său, directorul general IMOD, general-maior (Rez.) Amir Baram, a declarat: „Livrarea primului sistem Iron Beam către Forțele de Apărare Israeliene, cu numeroase sisteme suplimentare deja în producție, marchează finalizarea fazei noastre inițiale – tranziția de la dezvoltare la fabricația în serie. Iron Beam adaugă acum un alt strat arhitecturii de apărare multistratificate a Israelului și se așteaptă să îmbunătățească dramatic atât capacitatea noastră împotriva amenințărilor complexe, cât și ecuația cost-eficiență dintre interceptare și amenințare”.

Sursa foto Rafael Advanced Defense Systems

Subiecte în articol: Rafael Advanced Defense Systems Iron Beam Forțele de Apărare Israeliene laser interceptare
