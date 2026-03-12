Campionatul se joacă din nou: zece finale pentru un titlu

În Liga 1, s-a tras linie după sezonul regular și s-a împărțit clasamentul în două. Competiția reîncepe cu „0” în dreptul victoriilor, egalurilor și înfrângerilor, „0” la golaveraj și cu jumătate din punctele obținute în sezonul de toamnă-iarnă. Nu mai contează nici victoriile directe, nici golurile marcate. Se șterge cu buretele toată strădania jucătorilor timp de 7 luni. Sistemul a fost criticat încă de la implementare și cele mai vehemente critici au fost ale lui Gheorghe Hagi: „Nu este deloc corect. Ne luați victoriile, ne luați golurile, ne luați jumătate din puncte. Practic, ne furați munca! 30 de etape jucătorii și-au rupt picioarele și contează doar următoarele 10 din play-off. Nu este deloc corect”.

A doua parte a campionatului începe cu lipsa FCSB din play-off, CFR Cluj în mare formă, după o suită de 11 victorii consecutive, cu Craiova și Rapid visătoare la titlu, cu Dinamo visând la Europa și cu FC Argeș dornică de surprize, mai ales că nu există spaima retrogradării și cu cele șase echipe înghesuite în doar 5 puncte. De departe, cele două surprize sunt prezența CFR și absența FCSB. În urmă cu 11 etape echipa proaspăt preluată de Daniel Pancu era mai degrabă îngrijorată de spectrul retrogradării decât să se gândească la play-off, cu atât mai puțin la titlu. Acum însă, CFR dă frisoane celor trei, Craiova, Rapid și Dinamo, care în urmă cu doar câteva etape deciseseră că vor lupta între ele pentru Champions League. Pancu le-a încurcat tuturor planurile și, cu doar 3 puncte sub lider, are pretenții mari. Iar atunci când CFR Cluj intră pe turnantă cu viteză, toată lumea începe să se uite cu îngrijorare peste umăr.

Seria de 11 victorii consecutive nu este doar o statistică frumoasă pentru albumul sezonului. Este un semnal. CFR a devenit din nou acea echipă pragmatică, calculată, aproape cinică atunci când vine vorba de puncte. Nu impresionează deloc prin spectacol, dar știe să câștige. Iar într-un play-off scurt, în care fiecare meci valorează aproape cât o finală, pragmatismul cântărește enorm.

Derby de debut: Rapid - Dinamo

Startul play-off-ului aduce imediat un meci care, în alte vremuri, decidea campionate: Rapid - Dinamo. Două echipe cu orgolii, cu tribune fierbinți și cu suporteri care știu să transforme un meci într-un eveniment și care vor să profite de lipsa „balaurului” FCSB și context. Rapid vine cu ambiția de a confirma sezonul solid pe care l-a făcut până acum. Giuleștiul așteaptă de ani buni un titlu și fiecare sezon în care Rapid se apropie de vârf reaprinde speranțele. Echipa a arătat consistență, dar în play-off nu mai există meciuri ușoare. Fiecare punct pierdut poate costa enorm.

De partea cealaltă, Dinamo pare una dintre poveștile frumoase ale acestui campionat. După ani de suferință, de insolvențe, retrogradare, „câinii” au reușit să revină în zona de sus a clasamentului. Pentru Dinamo, simpla prezență în play-off este deja o victorie morală. Dar fotbalul are un obicei curios: atunci când ajungi acolo sus, începi să visezi mai mult decât ți-ai propus inițial. Iar Dinamo visează acum la Europa.

Derby-ul Clujului

Celălalt meci care deschide play-off-ul este U Cluj - CFR Cluj. Un derby local care, în ultimii ani, a căpătat o încărcătură specială. U Cluj vine cu energia unei echipe care a crescut mult în ultimul sezon. Stadionul tot mai plin și dorința de a demonstra că orașul nu aparține CFR-ului.

Pentru CFR însă, acest meci este mai mult decât un derby. Este prima piatră de încercare într-o cursă pentru titlu care se anunță extrem de strânsă. Într-un play-off în care diferența dintre prima și ultima echipă este de doar cinci puncte, fiecare pas greșit poate schimba radical clasamentul.

Craiova și Rapid, între speranță și presiune

Universitatea Craiova rămâne, ca în fiecare sezon, echipa care promite mult și care aprinde imaginația suporterilor. Oltenii au lot, au stadion, au public și au ambiție. Ceea ce le-a lipsit adesea a fost constanța. Într-un play-off de zece etape nu mai există loc pentru oscilații. Două meciuri slabe pot arunca o echipă în afara zonei locurilor europene.

Rapid se află într-o situație similară. Giuleștenii au arătat că pot bate pe oricine, dar și că pot pierde puncte neașteptate. Tocmai de aceea începutul play-off-ului va fi esențial pentru echipa din Grant.

Marele absent: FCSB

Și, inevitabil, peste tot planează o întrebare: cum ar fi arătat acest play-off cu FCSB în el? Ani la rând, echipa lui Gigi Becali a fost principalul pol de interes al campionatului. Meciurile cu Rapid, Dinamo sau Craiova umpleau stadioanele și produceau audiențe uriașe la televiziuni. Absența FCSB din play-off schimbă ecuația spectacolului, dar deschide, în același timp, competiția. Pentru prima dată după multă vreme, titlul pare cu adevărat la îndemâna mai multor echipe. Paradoxal, lipsa „balaurului” poate face campionatul mai interesant. Nu mai există o favorită clară. Există doar șase echipe care pornesc într-o cursă scurtă, tensionată, în care fiecare etapă poate răsturna calculele.

Însă chiar și din play-out, FCSB va încurca programul Top 6. Cu siguranță, televiziunile vor programa cu prioritate meciurile FCSB în prime time și vor trimite meciuri din play-off vinerea, lunea sau „la matineu”.

Zece etape, cât un sezon

Adevărul este că play-off-ul românesc comprimă într-o lună și jumătate emoțiile unui sezon întreg. Zece etape, cinci adversari, fiecare întâlnit de două ori. Ca un maraton în miniatură. Nu mai contează cine a dominat toamna sau cine a adunat cele mai multe puncte în iarnă. Contează doar forma momentului, inspirația antrenorilor și nervii jucătorilor.

De aceea, în fiecare primăvară, play-off-ul Ligii 1 produce povești neașteptate. Echipe care păreau favorite se prăbușesc, iar altele, considerate outsideri, ajung să lupte pentru titlu până în ultima etapă.

Un lucru este sigur: dacă începutul play-off-ului arată deja ca un festival de derby-uri, finalul promite să fie un adevărat thriller fotbalistic.

Și, ca suspansul să se prelungească, după final va mai veni și FCSB din play-out pentru a juca un baraj pentru Europa. Așa că echipele din play-off mai au o miză, să evite o confruntare cu „balaurul rănit” FCSB și cu un Mirel Rădoi mai dornic ca oricând să demonstreze că este mare antrenor.

Probabil că acum Rapid, CFR și FCSB regretă că nu au dat importanță Cupei României, și ce complicații ar apărea dacă, de exemplu, FC Argeș ar câștiga Cupa. Locul 3 nu s-ar premia și ar duce la un meci decisiv cu FCSB pentru Conference League.

Program:

Vineri, 13 martie

17:30 UTA Arad - Hermannstadt

20:30 U Craiova - FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

18:15 Farul - Petrolul

21:00 Rapid - Dinamo

Duminică, 15 martie

15:00 Oțelul - Csikszereda

20:30 FCSB - Metaloglobus

Luni, 16 martie

17:30 FC Botoșani - Slobozia

20:30 U Cluj - CFR Cluj

Știți și voi că eu așa sunt: acolo unde sunt tras la răspundere, mie nu-mi placă să rămân. - Mirel Rădoi

Părerea suporterilor: „Rădoi nu rezistă mai mult de 2-3 meciuri la FCSB. Gigi n-are cum să tacă. Va găsi el ceva de criticat, iar atunci Rădoi va pleca pe loc”