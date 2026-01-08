Lamine Yamal este cel mai scump fotbalist din lume

În top 10 cei mai valoroși jucători se află doi francezi: Michael Olise (locul 5, 136,9 milioane de euro) și Désiré Doué (locul 7, 134,6 milioane de euro), acesta din urmă devansându-l pe colegul său de la PSG, João Neves (locul 8, 130,6 milioane de euro).

Clasamentul îi mai include pe englezul de la Real Madrid Jude Bellingham (locul 4), germanul de la Liverpool Florian Wirtz (locul 6), turcul de la Real Madrid Arda Güler (locul 9) și spaniolul de la Barcelona Pedri González (locul 10).

În afara celor cinci mari ligi europene, cea mai mare valoare a fost înregistrată pentru brazilianul de la Palmeiras, Vitor Roque (85 de milioane de euro), urmat de spaniolul de la Porto Samu Aghehowa (76 de milioane de euro) și portughezul de la Sporting CP, Geovany Quenda (70 de milioane de euro), care aparține deja clubului Chelsea.

Cel mai valoros portar este Gianluigi Donnarumma, evaluat la 81,4 milioane de euro.