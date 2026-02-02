LAPAR: Când politica intră în vacanță, economia rămâne la muncă

” Această discontinuitate administrativă generează costuri reale: programe amânate, fonduri europene neutilizate, lipsă de predictibilitate și vulnerabilitate economică. În agricultură, unde planificarea se face pe termen lung, fiecare pauză decizională se traduce în pierderi concrete”, arată patronatul din agricultură într-un comunicat semnat de președintele LAPAR, dr. ing. Nicu Vasile.

În România, productivitatea muncii și eficiența politicilor economice sunt direct proporționale cu vacanțele politice, atrage atenția LAPAR, subliniind că: “În timp ce economia reală funcționează fără pauză, decizia publică intră prea des în suspendare, cu efecte directe asupra investițiilor și competitivității. Agricultura, industria și mediul antreprenorial nu își permit vacanțe. Producția nu se oprește în perioade electorale, iar fermierii nu pot amâna deciziile tehnologice în funcție de calendarul politic. În schimb, politicile economice sunt adesea fragmentate, întârziate sau lipsite de continuitate”.

În timp ce statele care reușesc la Bruxelles acționează pe baza unui mandat național de negociere, stabil și coerent, indiferent de ciclurile politice interne, România își schimbă pozițiile în funcție de contexte și perioade, slăbindu-și propria capacitate de negociere, mai arată comunicatul.

În aceste condiții, LAPAR subliniază că România are nevoie de professionalism și de o strategie economică pe termen lung, mediu și scurt care să ofere predictibilitate mediului de afaceri, dar și oamenilor.