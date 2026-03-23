Leonid Radvinsky, antreprenor născut în Ucraina și miliardarul din spatele OnlyFans, a murit la 43 de ani. Povestea unui imperiu controversat

Povestea incredibilă a lui Leonid Radvinsky: de la site-uri controversate la miliarde din OnlyFans

Leonid Radvinsky, antreprenor născut în Ucraina și proprietarul platformei OnlyFans, a murit la vârsta de 43 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul. Considerat unul dintre cei mai discreți miliardari din industria digitală, acesta a construit un imperiu de miliarde de dolari, dar trecutul său rămâne marcat de controverse.

Leonid Radvinsky, omul care a transformat OnlyFans într-un fenomen global și o afacere extrem de profitabilă, a încetat din viață luni, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei.

Acesta a murit „în liniște, după o luptă îndelungată cu cancerul”, a declarat reprezentantul OnlyFans pentru Forbes.

Radvinsky a preluat platforma în 2018 și a transformat-o radical, dintr-un serviciu de abonamente pentru fani într-un gigant al conținutului pentru adulți. Succesul a fost fulminant, mai ales în timpul pandemiei de Covid-19, când milioane de utilizatori au căutat metode alternative de venit online.

În 2024, OnlyFans îi genera venituri estimate la 1,9 milioane de dolari pe zi, potrivit Forbes. Averea sa a crescut rapid, iar în 2021 a fost inclus în rândul miliardarilor, ajungând la 4,7 miliarde de dolari înainte de moarte.

Platforma a raportat venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024, în timp ce utilizatorii au cheltuit peste 7,2 miliarde de dolari pentru conținut.

Un început controversat în industria online

Deși succesul financiar este incontestabil, începuturile lui Radvinsky în mediul online au fost intens contestate.

Născut în Ucraina și crescut în zona Chicago, acesta și-a lansat prima afacere la doar 17 ani. Prin compania Cybertania Inc., administra site-uri care promiteau acces la conținut pornografic „interzis” sau parole „hackuite”.

Unele dintre aceste site-uri susțineau că oferă acces la materiale ilegale, inclusiv „parole ilegale pentru site-uri cu minori” sau „cel mai fierbinte site de bestialitate de pe internet”. Investigațiile ulterioare nu au găsit dovezi că aceste promisiuni erau reale, însă modelul de business genera venituri din trafic și click-uri.

Chiar și în acea perioadă, afacerea era profitabilă: un singur serviciu ar fi generat aproximativ 5.000 de dolari pe zi.

Radvinsky s-a confruntat și cu probleme legale, fiind acționat în judecată de companii precum Amazon și Microsoft, care au contestat utilizarea numelor lor în campanii de tip spam. Cazurile au fost soluționate în afara instanței.

Ascensiunea către miliarde

După absolvirea universității Northwestern, Radvinsky a lansat MyFreeCams, o platformă de videochat pentru adulți care a atras milioane de utilizatori.

Veniturile obținute i-au permis un stil de viață extravagant, inclusiv investiții de peste 10 milioane de dolari în proprietăți de lux în Chicago.

Momentul decisiv a venit în 2018, când a cumpărat OnlyFans, fondat inițial de Tim Stokely. În doar câțiva ani, platforma a crescut de la 13 milioane de utilizatori la peste 188 de milioane.

Celebrități precum Cardi B și Bella Thorne au contribuit la popularizarea platformei, iar mențiunile din cultura pop, inclusiv în muzica lui Beyoncé și Megan Thee Stallion, au accelerat expansiunea.

Un miliardar discret

În ciuda averii impresionante, Radvinsky a rămas o figură extrem de discretă. Nu a acordat interviuri, iar fotografiile sale sunt rare.

Viața personală a fost ținută departe de ochii publicului. S-a căsătorit în 2008 cu avocata Katie Chudnovsky, cu care avea patru copii.

Controversele OnlyFans

Creșterea rapidă a platformei a fost însoțită și de controverse. OnlyFans a fost criticat pentru modul în care gestionează restricțiile de vârstă și pentru conținutul explicit.

Compania a declarat că tratează aceste probleme „foarte în serios” și că utilizează „tehnologie de ultimă generație, împreună cu monitorizare și verificare umană, pentru a preveni ca persoanele sub 18 ani să distribuie conținut pe OnlyFans.”

În 2021, platforma a anunțat chiar interzicerea conținutului explicit, decizie retrasă rapid după reacții negative masive.